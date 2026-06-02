Experiment: Dacă ai arunca Muntele Everest în Groapa Marianelor, vârful său tot s-ar afla la mai mult de 2 km adâncime

Dacă arunci Muntele Everest în cel mai adânc punct al Oceanului Pacific (Groapa/Șanțul Marianelor) și crezi că îi vei putea vedea vârful înălțat deasupra suprafeței, ai așteptări nerealiste.

Vârful muntelui va fi cu doi kilometri la adâncime. Muntele Everest are o înălțime de 8.849 de metri deasupra nivelului mării. Cel mai adânc punct din ocean, Challenger Deep din Groapa Marianelor, este la peste 10.900 de metri adâncime.

Ce adâncime are Groapa Marianelor?

Un studiu publicat de Universitatea New Hampshire și raportat de NOAA, susține că adâncimea măsoară 10.994 de metri. Potrivit Space Daily , echipajul unui submersibil a stabilit în 2021 că Groapa Marianelor ar avea 10.935 de metri adâncime.

Challenger Deep nu este un singur punct în realitate. Ci este un set de bazine, fiecare la mai mult de 10 km adâncime. Măsurarea celor mai mari adâncimi ale Șanțului Marianelor presupune o misiune dificilă. De la adâncimea de 700-800 de metri (unde ar ajunge vârful celei mai înalte clădiri din lume, Burj Khalifa), zona este extrem de periculoasă chiar și pentru submarinele nucleare de atac moderne.

Prima încercare a fost efectuatî în 1875, în timpul Expediției Challenger. Nu s-a putut sonda decât 8.184 de metri. În 1957, nava de cercetare sovietică Vityaz a realizat un record mondial – a sondat 10.990 de metri în Challenger Deep. În 1984, într-o expediție japoneză, o echipă de cercetători a sondat până la adâncimea de 10.924 de metri, iar în 2011, o echipă de cercetători americani a ajuns la 10.994 de metri.

Groapa Marianelor are o vechime de 180 de milioane de ani. În lipsa luminii solare, organisme misterioase trăiesc și se hrănesc prin procesul de chemosinteză, producând hrană din metanul sau din hidrogenul sulfurat, care ies prin fisuri din fundul oceanului.

Muntele Everest nu este chiar cel mai înalt munte de pe planetă

Everestul nu este cel mai înalt munte de pe planetă. Mauna Kea, un munte vulcanic inactiv ce are 4.207 de metri înălțime de la suprafața mării, are în realitate 10.211 de metri.

Baza acestui vulcan se află pe fundul oceanului, 6.000 de metri fiind sub nivelul mării. Dacă ar fi aruncat cu totul în cel mai adânc bazin din Groapa Marianelor, tot ar fi scufundat în totalitate. Vârful său ar fi la 700 de metri sub nivelul apei.

