Portugalia a doborât recordul istoric de temperatură maximă

Potrivit Portugal News , Portugalia a înregistrat un record istoric, aflându-se printre țările europene care auj fost grav afectate de valul de căldură extremă în luna mai.

Un val de căldură intens a sufocat vestul continentulului în ultimele zile, marcând începutul unei veri toride.

Unde a fost cel mai călduros loc din Europa, luna trecută?

În Portugalia, maximul atins a fost la un nivel record: 40,3°C pe 27 mai. Recordul a fost stabilit în Mora, Alentejo Central, depășind la limită recordul înregistrat anterior:  40°C în mai 2001.

Această anomalie termică nu este izolată; face parte dintr-un val meteorologic sever care a lovit și Regatul Unit.

Experții avertizează: vara lui 2026 va fi cea mai caldă din istoria recentă

Valul de căldură recent a doborât un record de temperatură vechi de 82 de ani. Experții și rapoartele climatice sunt de acord că aceste evenimente extreme vor deveni în curând comune. Încălzirea globală accelerează și crește temperaturile medii globale.

Prognozele modelelor meteorologice indică faptul că Europa va continua să se confrunte cu instabilitate și căldură intensă pe tot parcursul weekendului următor. Trendul va preconiza cum ar putea fi vara în emisfera nordică.

Țări precum Spania, Germania și Elveția se așteaptă la căldură extremă și temperaturi anormal de ridicate pentru această perioadă a anului. În următoarele zile se așteaptă o presiune termică puternică în majoritatea capitalelor europene.

Cum va fi vremea în perioada următoare

În următoarele zile, se așteaptă ca temperaturile din Portugalia să crească ușor, deși condițiile vor rămâne calde și uscate. Proiecțiile indică faptul că temperaturile maxime din țară se vor stabiliza în jurul valorii de 35°C.

Această perspectivă pune autoritățile de protecție civilă și de sănătate publică în alertă maximă din cauza riscurilor reprezentate de nivelurile ridicate de radiații ultraviolete și incendiile de vegetație care devin tot mai frecvente în Europa.

Sursa Foto: Envato

