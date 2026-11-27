Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – Dan Dungaciu, Ion Cristoiu, George Simion, Toni Neacșu, Ștefan Popescu, Gen. (R) Silviu Predoiu.

Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual.

De la analize la rece a celor mai importante decizii ale săptămânii la dezbateri care au stârnit controverse, de la glume spontane la replici acide – toate se întorc într-o ediție specială, dedicată celor mai importante momente din platoul Marius Tucă Show.