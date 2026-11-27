Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat o investiție de aproape 262 de milioane de lei pentru modernizarea sistemului de semaforizare din București. Astăzi a fost semnat contractul pentru prima etapă a proiectului care vizează introducerea semaforizării inteligente în 92 de intersecții.

„Actualul sistem de management al traficului este vechi, abia îl mai ținem în viață. Senzorii sunt vechi, prăjiți, e o minune că mai funcționează”, a declarat Ciprian Ciucu.

Ce presupune modernizarea celor 92 de intersecții

Prima fază a investiției prevede instalarea unor semafoare inteligente, capabile să își adapteze timpii de funcționare în funcție de valorile de trafic, montarea senzorilor de detecție și a sistemelor de monitorizare video, precum și implementarea prioritizării pentru transportul public.

Totodată, proiectul include modernizarea centrului de trafic existent, atât pe componenta centrului de date, cât și pe cea de comandă și monitorizare, alături de actualizarea echipamentelor și a aplicațiilor informatice necesare colectării, procesării și schimbului de date între sistemele inteligente de transport (ITS).

Urmează a doua etapă, pentru alte 185 de intersecții

Primăria Capitalei pregătește deja cea de-a doua etapă a proiectului, prin care semaforizarea inteligentă urmează să fie extinsă în alte 185 de intersecții din Capitală. Ciprian Ciucu și-a exprimat speranța că Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) va acorda prioritate acestei investiții și va asigura o finanțare mai consistentă pentru etapa următoare.

Primarul general a recunoscut că demararea lucrărilor va genera disconfort temporar pentru șoferi, dar a subliniat că intervențiile sunt indispensabile.

„Da, știu, alte lucrări… Dar orașele nu se transformă singure. Doar se învechesc, se strică…”, a transmis Ciprian Ciucu.

Primăria Capitalei cumpără semafoare inteligente din bani europeni

Banii pentru proiect vin din fonduri europene, iar scopul final declarat de Primăria Capitalei este fluidizarea circulației, creșterea siguranței rutiere, reducerea poluării și acordarea de prioritate în trafic vehiculelor de transport public.

Valoarea totală a primei etape, denumită Bucharest Traffic Management System (BTMS), se ridică la 261.998.433 de lei, sumă din care peste 85 de milioane de lei reprezintă finanțarea nerambursabilă.