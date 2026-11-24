Dan Dungaciu detaliază ce este prezentat în raportul AUR despre anularea alegerilor. Sociologul susține că inclusiv Nicușor Dan dă dreptate lucrurilor prezentate în raport. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



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Nicușor Dan, în asentiment cu raportul AUR privind anularea alegerilor

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu precizează că raportul AUR despre anularea alegerilor pune cap la cap toate datele existente despre evenimentul din 2024. El spune că raportul prezintă două mari incompatibilități în legătură cu anularea alegerilor. Acesta punctează că răspunsul Administrației Prezidențiale confirmă tot ce se prezintă în raport. Cele două mari incompatibilități prezentate sunt lipsa legislației care să permită anularea alegerilor și lipsa dovezilor prezentate public.

„Raportul pune cap la cap aceste lucruri, reia printr-o nouă lumină ceea ce se sugera în presă despre incompatibilitățile care au fost subliniate. Cele două mari incompatibilități sunt foarte clare, confirmate și de către președintele Nicușor Dan în răspunsul său la raportul AUR. Nu exista o legislație la vremea respectivă și totuși au luat o decizie. S-au antepronunțat, spunând că datele și dovezile pentru care au luat această lege au fost confirmate ulterior.”, explică sociologul.

„S-ar fi putut lucra și mai mult dacă exista cooperare din partea instituțiilor statului”

Prim-vicepreședintele AUR menționează că s-a lucrat mult la raportul privind anularea alegerilor și s-ar fi lucrat și mai mult dacă instituțiile statului s-ar fi implicat în demers. Acesta punctează că instituții cheie au fost invitate în comisia de resort din Parlament și nu s-au prezentat. Geopoliticianul amintește legislația SUA și precizează că în America nimeni nu își permite să nu se prezinte la apelul Congresului.

„S-a lucrat ceva la raportul AUR despre anularea alegerilor. S-ar fi putut lucra și mai mult dacă exista cooperare din partea instituțiilor statului. Raportul fiind făcut de șefa comisiei de resort din Parlamentul României, au fost convocați reprezentanți ai acestor tipuri de instituții sau, dacă vreți, s-a pus cap la cap tot ce există și s-a văzut unde sunt golurile și atunci au fost invitați cei care puteau să umple aceste goluri cu informații și evident că nu au venit. În România nu există, cum există în Statele Unite, instituția comisiei parlamentare. În America, dacă e o comisie parlamentară care te cheamă și nu mergi, poți să intri la pușcărie.”, afirmă Dungaciu.

Ce prezintă raportul AUR despre anularea alegerilor?

Raportul despre anularea alegerilor prezentat de AUR are peste 400 de pagini și arată că anularea scrutinului a avut loc fără o cerere depusă în termenul legal, fără concluziile procurorului și fără dovezi care să arate fraudarea votului. Raportul prezintă și posibile ingerințe europene în alegerile din România și susține că serviciile de informații nu ar fi avut dovezi concrete pentru anulare. Raportul a fost prezentat de președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, deputata AUR Laura Gherasim.

Administrația Prezidențială a reacționat după conferința de presă organizată de AUR. În cadrul acesteia, reprezentanții partidului au prezentat un raport privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Instituția susține că documentul nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică și că majoritatea întrebărilor ridicate de partid își găsesc deja răspunsul în decizia Curții Constituționale din 6 decembrie 2024.