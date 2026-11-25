Silviu Predoiu pune la îndoială ipoteza publică prin care Alice Huang, iubita șefului Nvidia, ar fi fost spion al Chinei. Fostul ofițer SIE punctează în ce fel ar fi putut fi folosit Jen-Hsun Huang de către un spion. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



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„O țintă ca Huang este o țintă cu un nivel de risc foarte ridicat”

Invitat la Marius Tucă Show, Silviu Predoiu susține că șeful Nvidia este o țintă cu un imens grad de risc. El afirmă că Jen-Hsun Huang este monitorizat constant de servicii, de autorități și de revistele de scandal. Acesta precizează că nu l-ar fi ales pe Huang pentru a obține informații despre microcipurile pentru AI, ci s-ar fi reorientat spre o țintă mai puțin vizibilă.

„O țintă ca Huang este o țintă cu un nivel de risc foarte ridicat. El e în atenția tuturor, chiar dacă nu e monitorizat constant, că există niște reguli ale democrației. Dacă nu se uită autoritățile, se uită cancanul, se uită revistele de scandal. Eu, dacă aș avea de ales, mă interesează informațiile lui Huang referitoare la microcipurile pentru AI, l-aș sări pe Huang și aș căuta pe altcineva care să nu fie atât de vizibil, care să nu fie cunoscut pe tot globul.”, explică generalul în rezervă.

„ Nu îl folosești ca să îl storci de informații seara sau să îl cauți în portofel ”

Fostul ofițer SIE crede că șeful Nvidia ar fi fost mult mai util pentru acces în medii de interes. Acesta punctează că Huang are acces la orice președinte din lume, la miliardari și la companii de armament. Dacă un spion își dorește ceva de la Huang, adaugă Predoiu, accesul ar fi cel mai ușor lucru de obținut. El crede că niciun spion nu ar încerca o apropiere de șeful Nvidia pentru a-l „stoarce de informații”.

„Știți unde era util unul ca Huang? Dar asta însemna că puteai să îl folosești fără conștientizare. Era util cu ceea ce se numește, în activitatea de informații, sursă pentru acces în medii de interes. Cunoscându-l pe el și știind că are acces nu doar la președintele Trump, ci la orice președinte din lumea asta, la mediile milionarilor, miliardarilor, companiilor care fabrică armament… Poți să îl iei pentru a avea acces la asemenea medii. El te pune în contact și îți permite să intri în relații cu alții. Nu îl folosești ca să îl storci de informații seara sau să îl cauți în portofel.”, detaliază Predoiu.

Criza Nvidia: CEO-ul a demisionat din fruntea gigantului AI și a fost repus în funcție la 11 zile distanță

Jensen Huang a demisionat pe 12 noiembrie 2026 din funcția de CEO și din consiliul de administrație al Nvidia. Acesta a pus capăt unei perioade de 33 de ani la conducerea gigantului pe care l-a cofondat. Decizia vine în urma scandalului major legat de două relații extraconjugale, dintre care una cu o femeie suspectată de autoritățile americane de spionaj pentru China.

Huang a recunoscut că a avut o relație intimă cu Alice Huang, fostă directoare a companiei de centre de date Megaspeed din Singapore. Serviciile de informații din SUA suspectează că aceasta a colectat informații pentru Beijing, ceea ce a declanșat temeri de securitate națională și o anchetă independentă din partea Nvidia. Scandalul de spionaj și plecarea bruscă a fondatorului Nvidia au generat o reacție imediată și puternică pe bursă.

Consiliul de administrație al Nvidia l-a repus pe Jensen Huang în funcțiile de director general (CEO), președinte și membru al consiliului, la doar 11 zile după ce acesta a demisionat în urma scandalului legat de relațiile sale extraconjugale și suspiciunilor de spionaj din partea Chinei.