George Simion acuză Ministerul Public de o operațiune coordonată împotriva AUR. Acesta susține că sunt 20 de dosare instrumentate de același procuror împotriva sa și a colegilor săi. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



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„Motivul ascultării era cumva legarea declarațiilor mele de o declarație de-a lui Potra”

Invitat la Marius Tucă Show, George Simion susține că cei care îi instrumentează dosarul încearcă să îl lege de o declarație de-a lui Potra. Acesta crede că „sistemul” încearcă să „îi facă o cheie”. El spune că i-au fost ascultate telefoanele pentru a se face o legătură între el și „grupul ăla care voia să dea lovitura de stat”.

„Pornind de la această afirmație, poate nefericită, a mea… Avem o cronologie a tuturor ieșirilor publice din acea seară. Am și live-ul complet. Organele de anchetă nu îl, deși transcript-ul figurează la Consiliul Național al Audiovizualului. Pe ei nu i-a interesat dosarul ăsta, pe ei interesează conexarea mea sau alăturarea mea la alte dosare, că doar doar îi facem o cheie lui Simion. Motivul ascultării era cumva legarea declarațiilor mele de nu știu ce declarație de-a lui Potra. Cum ar veni, și eu făceam parte din grupul ăla care voia să dea lovitura de stat.”, afirmă liderul AUR.

„Orice dosar care apare la Parchetul General și are un membru AUR în el, imediat este trimis către acest procuror”

Simion povestește despre întâlnirea pe care a avut-o astăzi la Parchetul General cu procurorul. El menționează că întâlnirea a durat 15 minute, în care i-au fost citite drepturile și a fost înștiințat că nu mai este suspect, ci este inculpat în dosar.

„Procurorul avea deja hârtiile pregătite. După ce am luat la cunoștință de calitatea de suspect, imediat m-a anunțat că sunt inculpat. Avocații spun că o să dureze foarte puțin până mă trimite în judecată. Procurorul și-a făcut mâna. E același procuror care se ocupă de toate dosarele noastre. Când apare un dosar legat de AUR, imediat vine la acest procuror.”, detaliază politicianul.

Fostul candidat la președinție dezvăluie și că procurorul din dosarul său este același care se ocupă de toate dosarele AUR. Același procuror este cel care, potrivit declarațiilor președintelui AUR, a instrumentat ancheta care a vizat partidul înainte de alegerile europarlamentare. Acesta punctează că sunt peste 20 de dosare instrumentate de Rareș Petru Stan, în care sunt implicați membrii AUR.

„Rareș Petru Stan e un procuror care, în 2023, spunea că a plecat de la DIICOT la Parchetul General, pentru că are o sarcină foarte importantă. Și în 2024, acest procuror ne-a ridicat, cu 3 zile înainte de alegerile europarlamentare, pe toți membrii echipei de campanie. Și acum telefoanele și laptopurile noastre sunt la el. Sunt vreo 20 de dosare. Orice dosar care apare la Parchetul General și are un membru AUR în el, imediat este trimis către acest procuror.”, adaugă acesta.

„Toți ciobanii de la protestele din 15 septembrie au fost întrebați de procurori dacă au fost instigați de George Simion”

Liderul AUR susține că procurorul general nu recunoaște că dosarele AUR îi sunt repartizate procurorului Rareș Petru Stan. Acesta punctează că dosarele lui Dan Tănasă, Diana Șoșoacă și o parte din cele ale lui Georgescu au fost instrumentate de acest procuror. Simion spune că inclusiv colegi de partid au fost întrebați despre activitatea sa. Mai mult decât atât, ciobanii prezenți la protest ar fi fost întrebați dacă au venit la apelul liderului AUR.

„Mai grav e că nu recunoaște doamna Chiriac acest lucru. Eu am spus în fața Parchetului General acest adevăr. De dosarul lui Dan Tănasă, tot el s-a ocupat. De o parte din dosarele domnului Călin Georgescu, tot el s-a ocupat. De dosarul Dianei Șoșoacă, tot el s-a ocupat. Am un coleg, Vasile Dolocan, tot el i-a trimis înștiințarea de inculpat și l-a întrebat de mine. Toți ciobanii de la protestele din 15 septembrie au fost întrebați de procurori dacă au fost instigați de George Simion, dacă s-au simțit instigați, dacă au venit la protest în urma apelului meu. Deci asta e o chestie organizată, se vede de pe lună.”, susține Simion.

Ce răspuns a dat Cristina Chiriac, procurorul general, acuzației liderului AUR

Procurorul general al României, Cristina Chiriac, a transmis, joi, un mesaj ferm, după ce liderul AUR, George Simion, a acuzat că dosarul penal în care este vizat pentru instigare publică are motivații politice.

„În calitate de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, resping categoric afirmațiile nefondate lansate în spațiul public, prin care activității profesionale a procurorului în cauză îi sunt atribuite motivații de natură politică. Îmi exprim întreaga susținere față de procurorul de caz în exercitarea atribuțiilor sale profesionale și consider inacceptabilă discreditarea activității unui magistrat prin acuzații lipsite de fundament factual, precum și încercarea de a transfera dezbaterea asupra unei cauze penale din plan juridic în plan politic”, a transmis Cristina Chiriac.

Șefa Ministerului Public respinge categoric acuzațiile lansate în spațiul public, își exprimă susținerea față de procurorul de caz. Aceasta avertizează că nicio presiune externă și nicio tentativă de intimidare nu vor deturna activitatea instituției pe care o conduce.