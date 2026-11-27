Liderul PNL, Ilie Bolojan, se află într-un turneu prin care încearcă să pună bazele strategiei politice pentru 2028. Aflat la Botoşani, Bolojan a răspuns şi întrebărilor presei locale legate de contestatarii din interiorul formaţiunii politice de care conducerea vrea să scape cât mai repede.

Şeful PNL a spus că mereu la schimbările de direcţie ale partidului vor exista colegi care vor avea puncte de vedere diferite, „însă una este să ai puncte de vedere diferite şi alta este să acţionezi într-o manieră total diferită de linia partidului”.

Bolojan a mai spus că, atunci „când ești pe o funcție publică, n-o să te laude toată lumea, o să îi critici întotdeauna”.

Liderul PNL a identificat mass-media ca vinovată pentru valul potrivnic din perioada în care a fost premier.

„Faptul că cineva te critică sau, cum să vă spun eu, e nemulțumit, este posibil. N-a fost o perioadă ușoară, cea în care am fost premier, dar, ca să înțelegem bine, când ai vehicule media care dezinformează în permanență, care te toacă seară de seară, oamenii care nu te cunosc, ce poți să creadă despre tine? Gândiți-vă că s-a vehiculat furtul unui camion din Germania! Nu am lucrat niciodată. Nu am furat niciun camion din Germania. Dar când astfel de minciuni se colportează în spațiul public, e greu după aceea să vii să tot explici că nu ai făcut până sau alta. E o problemă și de responsabilitate a celor care se pretind că fac presă”.

În aceste zile, PNL identifică oameni competenți care vor reprezenta formațiunea în competițiile electorale viitoare.

Între timp, partidul s-a descotorosit de Nicoleta Pauliuc şi Monica Anisie din grupul de la Senat din cauză că au votat Guvernul Adrian Veştea. Acestea din urmă au anunţat că vor acţionna în instanţă conducerea partidului.