Președintele Nicușor Dan a făcut o serie de numiri în structurile guvernamentale și administrative, care ar sugera că actualul lider de la Cotroceni intenționează să-și construiască propriul său partid. Printre cei despre care se presupune că Nicușor Dan i-ar coopta în vederea înființării unei noi formațiuni, se numără și Andrea Varadi Goia, neafiliată politic, care a devenit, vineri 27 noiembrie, noul subprefect de Cluj.

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Andrea Varadi Goia, de profesie avocat, ar fi fost numită în funcția de subprefect, pe linia președintelui Nicușor Dan, potrivit surselor Actual de Cluj.

Mai exact aceasta ar fi fost susținută de anumite ONG-uri, cu legături directe cu președintele României, mai precizează surse locale. De menționat că Varadi Goia nu are experiență în administrația publică și nu face parte din niciun partid.

„Mă bucur să vă cunosc pe fiecare dintre dvs. Domnule prefect, vă mulțumesc mult pentru cuvintele frumoase. Abia aștept o colaborare cât mai fructuoasă. Experiența mea de 20 de ani de avocat, precum și din alte domenii, m-a făcut să înțeleg foarte multe, să-mi doresc să fac și această activitate, pentru care sunt extrem de onorată, din poziția de subprefect. Pe această cale îi mulțumesc domnuli prim-ministru Luca Niculescu pentru această numire”, a mai declarat aceasta la depunerea jurământului de subprefect.

Istoricul Iosif Marin Balog, numit secretar de stat în Ministerul Culturii

Din echipa politică pe care și-o construiește Nicușor Dan mai face parte și istoricul Iosif Marin Balog, de la Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, numit recent secretar de stat în Ministerul Culturii tot pe filiera grupării susținătorilor lui Nicușor Dan, mai precizează presa locală.

Asemenea Andreei Varadi Goia, Balog nu este membru al unui partid politic. Cu toate acestea, el a transmis un mesaj de mulțumiri, pe contul de socializare, liderului PSD Cluj Vasile Dîncu. Potrivit Actual de Cluj social democrații n-ar fi fost informați că Balog ar fi urmat să preia o funcție de secretar de stat.

Un consilier prezidențial și un judecător al Curții Constituționale ar fi fost numiți pe linie prezidențială

Primul care ar fi fost cooptat de Nicușor Dan este, de fapt, consilierul prezidențial Valentin Naumescu, profesor de Relații Internaționale din cadrul UBB.

O altă persoană apropiată de președintele României este și Dacian Dragoș, profesor universitar în drept administrativ și drept european din cadrul UBB, care ar fi fost numit judecător al Curții Constituționale, tot la propunerea lui Nicușor Dan.

Marius Gheorghe, noul prefect al Capitalei, e unul dintre donatorii din campania lui Nicușor Dan

Un alt exemplu recent este chiar numirea noului prefect al Capitalei, Marius Gheorghe, unul dintre donatorii pentru campania lui Nicușor Dan din anul 2000 la alegerile pentru Primăria București. Totodată, acesta a fost colaborator în campania prezidențială a lui Nicușor Dan din 2025, denumită „România Onestă”.

Președintele Nicușor Dan și-ar construi noua echipă politică și cu oameni din Partidul Mișcarea Populară, din care face parte și eurodeputatul Eugen Tomac, prima alegere a liderului de la Cotroceni pentru funcția de premier al României.

Din PMP au fost deja numiți în funcții guvernamentale foarte mulți membri de partid, iar printre aceștia sunt și susținători ai lui Nicușor Dan, sau foști membrii USR, persoane din societate civilă sau din mediul universitar, inclusiv oameni de business care i-au susținut campaniile electorale, dar și persoane cu care actualul lider de la Cotroceni a colaborat încă de pe vremea când activa în mișcarea „Roșia Montană”.