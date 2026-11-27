Florin Manole, ministrul Muncii, a fost întrebat vineri, la Digi24, dacă Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor riscă să fie revocat din funcție în cazul în care nu majorează pensiile și salariile de la 1 ianuarie 2027. Potrivit unei informări prezentate joi de ministrul Finanțelor în ședința de guvern, salariile bugetarilor, pensiile, alocațiile și alte beneficii sociale ar putea rămâne înghețate până în 2031, din cauza datoriei publice care se menține la peste 60% din PIB.

În ceea ce privește posibilitatea ca PSD să ceară revocarea lui Alexandru Nazare, în cazul nerespectării programului de guvernare, Florin Manole a precizat că nu poate face supoziții cu privire la un astfel de scenariu.

„Acesta este un scenariu. Nu o să pot să comentez scenarii. Aș presupune că e cineva care nu vrea să respecte programul de guvernare. Nu vreau să anticipez că vom face altfel decât am promis”, a declarat ministrul Muncii Florin Manole.

„Dacă nu ne vom respecta aceste angajamente, va fi o mare problemă pentru oricare dintre noi”

În ceea ce privește situația prezentată de mininstrul Alexandru Nazare în raportul Ministerului Muncii, Florin Manole, a precizat că este esențial ca actualul Cabinet să își respecte obligațiile asumate prin programul de guvernare.

„Raportat la ministrul de Finanțe, am așteptări legitime, raportate la programul de guvernare și la angajamentele pe care ni le-am luat în fața Parlamentului și în fața cetățenilor. Dacă ne vom respecta aceste angajamente – și eu, și ministrul de Finanțe, și toți ceilalți colegi din cabinet -, atunci lucrurile sunt în regulă. Dacă nu ne vom respecta aceste angajamente, va fi o mare problemă pentru oricare dintre noi”, a declarat Florin Manole.

Ce arată documentul prezentat de Ministerul Finanțelor în ședința de Guvern

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat în ședința de Guvern de joi 26 noiembrie că nu vor fi adoptate măsuri pentru majorarea cheltuielilor cu salariile bugetarilor sau cu asistența socială. Aceasta înseamnă că salariile, alocațiile, pensiile și anumite indemnizații ar putea fi înghețate.

Potrivit notei de informare, pragul datoriei publice a României va depăși 60% până în 2031. Legislația precizează clar că guvernul nu poate „aproba măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială din sectorul public” dacă datotia publică depășește 60% din PIB.

Raportul Ministerului de Finanțe arată că datoria publică va ajunge în 2027 la 63,5% din PIB, iar în 2031 va scădea ușor, la 61,2% din PIB. De asemenea, în 2026, datoria publică a României a depășit pragul de 60% din PIB.