Confruntat de jurnaliști cu prețul unei pâini, Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a recunoscut că reducerea ratei inflației nu e încă simțită la nivelul cheltuielilor de zi cu zi ale românilor. Declarația lui a venit după ce a fost întrebat cât plătea pentru o pâine în perioada când inflația depășea 10% și cât costa aceasta astăzi.

Deși nu a oferit un răspuns concret legat de prețul pâinii, Alexandru Nazare a dat asigurări că România se află pe o traiectorie economică favorabilă și a dat asigurări că procesul de temperare a inflației va continua și pe parcursul anului 2027.

„Poate că mesajul pe care vreți să-l transmiteți este că nu a scăzut suficient inflația și că nu se resimte suficient și aici aveți dreptate. Da, nu e suficientă această ajustare, dar totuși este o ajustare. Și trebuie totuși să vedem și lucrurile pozitive atunci când se întâmplă. Și, bineînțeles, dacă ne uităm la ținta Comisiei pentru finalul anului viitor, vedem că această ajustare în 2027 va continua”, a explicat Alexandru Nazare.

România are nevoie de mai puține împrumuturi anul viitor

Ministrul Finanțelor a argumentat că perspectivele economice justifică o abordare optimistă, invocând reducerea nevoii statului de a se finanța prin împrumuturi. El susține că necesarul de finanțare al statului pentru anul viitor este cu 31 de miliarde de lei mai mic.

„Ca atare, cred că ar trebui să rămânem optimiști, pentru că drumul pe care ne-am încadrat, din punctul nostru de vedere, e un drum corect”, a precizat oficialul.

Totodată, Alexandru Nazare a arătat că România a traversat în 2026 cel mai mare volum de refinanțare a datoriei publice de până acum. Din totalul de 278 de miliarde de lei, suma de 150 de miliarde de lei a reprezentat refinanțarea unor datorii existente, dintre care 71 de miliarde de lei au provenit din împrumuturi contractate la finalul anului 2024 și în primul semestru din 2025.

Raportul privind finanțele publice, publicat înaintea bugetului pe 2027

Declarațiile ministrului au fost făcute în ziua în care Ministerul Finanțelor a publicat raportul privind starea finanțelor publice. Prin acest raport, Alexandru Nazare urmărește să instituie o regulă de transparență înaintea elaborării și adoptării bugetului de stat pentru 2027. Guvernul și partidele din coaliție ar trebui să aibă astfel o imagine mai clară asupra situației financiare a țării.

„Trebuie să prezentăm situația exactă a resurselor, dar și a cheltuielilor statului, atât progresele pe care le-am făcut împreună, cât și obligațiile acumulate în timp, pe care trebuie să le gestionăm cu maturitate”, a conchis ministrul Finanțelor.