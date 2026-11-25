Silviu Predoiu dezvăluie de ce raportul SIE privind anularea alegerilor a fost nesecret. Fostul ofițer SIE susține că Președinția a confirmat că nu existau suficiente dovezi pentru a fi anulate alegerile. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



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„În opinia lui Nicușor Dan, niciun motiv pentru anularea alegerilor nu este despre ruși”

Invitat la Marius Tucă Show, Silviu Predoiu precizează că Nicușor Dan nu a invocat ingerința rusă în răspunsul dat raportului AUR despre anularea alegerilor. Acesta susține că cele 3 motive expuse de Președinție vorbeau despre alți factori care au dus la anularea alegerilor. El amintește vizita președintelui în Copenhaga în 2025 în care a expus omologilor europeni un raport despre ingerința rusă. Fostul ofițer SIE se întreabă pe cine a păcălit Nicușor Dan, pe români sau pe omologii săi.

„Domnul președinte expune în comentariul lui la raportul AUR, în comunicatul dumnealui, trei motive pentru care au fost anulate alegerile. În opinia dumnealui, niciunul nu este despre ruși. Domnul Nicușor Dan, ne amintim, acum un an, în octombrie 2025, a revenit de la Copenhaga cu un zâmbet uriaș, după ce le prezentase omologilor săi raportul privind implicarea serviciilor rusești și a Rusiei în alegerile noastre. Pe cine a păcălit? Cine-i prostul din povestea asta? Omologii dumnealui, șefii de stat europeni, cărora le-a spus că rușii sunt cauza anulării sau noi, cărora ne spune astăzi că au fost cu totul alte elemente?”, afirmă fostul ofițer SIE.

„Nici justiția nu mai este credibilă”

Predoiu afirmă că nici justiția nu mai este credibilă. Acesta crede că singura șansă ca românii să afle ce s-a petrecut la alegerile anulate din 2024 este dacă va ieși vreun fost judecător CCR care va explica evenimentul. El reamintește că Președinția a declarat oficial că nu a trimis niciun document spre CCR despre alegerile din 2024. În același timp, generalul punctează că raportul SIE a fost încă de la început nesecret pentru că nu aveau informații care să confirme implicarea Rusiei.

„Nici justiția nu mai este credibilă. Și atunci, ce spuneam este doar dacă vreodată vreunul dintre judecătorii Curții de la momentul respectiv ar spune: Domne, haideți să vă lămuresc eu despre ce e vorba. Când a întrebat doamna Gherasim Președinția dacă au trimis vreun document către Curtea Constituțională, Președinția i-a răspuns domniei sale că nu au trimis niciun document către CCR. CCR-ul spune în hotărâre: am aflat public despre rapoartele care au fost făcute publice. SIE avea un raport cu nesecret. Nesecret, deci nu desecretizat. El a fost făcut cu caracter nesecret, pentru că era din surse publice, pentru că nu au avut informații care să confirme interferența.”, explică fostul șef al spionilor români.

Cine a anulat alegerile? Explicația lui Silviu Predoiu

Fostul ofițer SIE consideră că a existat o presiune imensă pe CCR în preajma anulării alegerilor. Acesta punctează că CCR este construită politic, ceea ce îi transformă pe judecători în membri „ușor influențabili”. El amintește că mandatul unui membru CCR este de 9 ani și îi asigură intangibilitatea. Predoiu susține că un membru al Curții nu ar ceda decât dacă ar fi fost pus în funcție „fără să răspundă la criterii”.