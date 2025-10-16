Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 17 octombrie, de la ora 20:00

Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 17 octombrie, de la ora 20:00

16 oct. 2025, 22:00, Marius Tucă Show
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show - vineri, 17 octombrie, de la ora 20:00

Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Dan Diaconescu, Ion Cristoiu, prof. univ. dr. Dan Dungaciu.

Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual.

De la analize la rece a celor mai importante decizii ale săptămânii la dezbateri care au stârnit controverse, de la glume spontane la replici acide – toate se întorc într-o ediție specială, dedicată celor mai importante momente din platoul Marius Tucă Show.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”

POLITICĂ Primarul Korodi Attila le-a interzis crescătorilor de animale să mai folosească CÂINI ciobănești și din rasa Kangal la paza turmelor și cirezilor
23:04
Primarul Korodi Attila le-a interzis crescătorilor de animale să mai folosească CÂINI ciobănești și din rasa Kangal la paza turmelor și cirezilor
ACTUALITATE Lider sindical dă lecții despre colectarea taxelor șefului ANAF: „Zacusca și dulceața făcute în casă nu influențează GAP-ul de TVA”
22:40
Lider sindical dă lecții despre colectarea taxelor șefului ANAF: „Zacusca și dulceața făcute în casă nu influențează GAP-ul de TVA”
COMUNICAT Energie pentru România – de la kilowați la zâmbete: un eveniment care transformă energia în solidaritate
22:21
Energie pentru România – de la kilowați la zâmbete: un eveniment care transformă energia în solidaritate
REACȚIE Kelemen Hunor se predă la ANAF împreună cu soția: „Am încălcat legea! Am făcut șase borcane de gem din prunele noastre!”
22:04
Kelemen Hunor se predă la ANAF împreună cu soția: „Am încălcat legea! Am făcut șase borcane de gem din prunele noastre!”