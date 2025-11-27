Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gândul prezintă BEST OF Marius Tucă Show – vineri, 28 noiembrie, de la ora 20.00

Gândul prezintă BEST OF Marius Tucă Show – vineri, 28 noiembrie, de la ora 20.00

27 nov. 2025, 22:00, Marius Tucă Show
Gândul prezintă BEST OF Marius Tucă Show - vineri, 28 noiembrie, de la ora 20.00

Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Daniel Băluță, Ion Cristoiu, Gigi Nețoiu, prof. univ. dr. Dan Dungaciu.

Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual.

De la analize la rece a celor mai importante decizii ale săptămânii la dezbateri care au stârnit controverse, de la glume spontane la replici acide – toate se întorc într-o ediție specială, dedicată celor mai importante momente din platoul Marius Tucă Show.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Avem 2 posibilități – regimul comunist era criminal, dar Nicușor a beneficiat de privilegii, ori n-a fost regim CRIMINAL”
23:00
Ion Cristoiu: „Avem 2 posibilități – regimul comunist era criminal, dar Nicușor a beneficiat de privilegii, ori n-a fost regim CRIMINAL”
MARIUS TUCĂ SHOW Gigi Nețoiu: „Tarabele sunt pline de produse, dar oamenii nu mai au BANI să cumpere nimic”
11:00
Gigi Nețoiu: „Tarabele sunt pline de produse, dar oamenii nu mai au BANI să cumpere nimic”
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Nu avem de unde să scoatem din buget atât de mulți bani pentru ARME”
10:30
Gigi Nețoiu: „Nu avem de unde să scoatem din buget atât de mulți bani pentru ARME”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „România este într-un RĂZBOI HIBRID de 10 ani – jumătate din România se luptă cu cealaltă jumătate”
09:00
Dan Dungaciu: „România este într-un RĂZBOI HIBRID de 10 ani – jumătate din România se luptă cu cealaltă jumătate”
ACTUALITATE Daniel Băluță: „Ceea ce am făcut la Sectorul 4 reprezintă un MODEL de colaborare între antreprenori și primărie”
08:30
Daniel Băluță: „Ceea ce am făcut la Sectorul 4 reprezintă un MODEL de colaborare între antreprenori și primărie”
ACTUALITATE Valentin Stan: RUSIA este în continuare în ofensivă. Ucraina va pierde tot dacă nu semnează pacea
08:30
Valentin Stan: RUSIA este în continuare în ofensivă. Ucraina va pierde tot dacă nu semnează pacea
Mediafax
Alimentul numărul 1 pentru întărirea sistemului imunitar în acest sezon al răcelilor și gripei
Digi24
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se jură că nu va ataca Europa: „Pentru noi asta sună ridicol”
Cancan.ro
Ce a pățit Mirela din Turnu Măgurele, după ce s-a mutat în Spania. Cum au poreclit-o colegii, după ce au aflat că este româncă
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
De ce a murit familia aflată în vacanță în Istanbul, potrivit raportului medico-legal. Ipoteza inițială a fost exclusă
Mediafax
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa. Lia Olguța Vasilescu: Am primit 142.687 de voturi din toată lumea
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Cancan.ro
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce vorbește
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
Picăturile nazale ar putea combate un tip de cancer cerebral comun, dar mortal
FLASH NEWS Scandal la Timișoara. Artistul Nicolae Voiculeț îl acuză pe Dominic Fritz că sabotează Crăciunul românilor:”Vom cânta până îți intră capul în pământ de rușine”
22:56
Scandal la Timișoara. Artistul Nicolae Voiculeț îl acuză pe Dominic Fritz că sabotează Crăciunul românilor:”Vom cânta până îți intră capul în pământ de rușine”
ACTUALITATE Câți bani moștenesc copiii. Care este procentul stipulat de lege
22:43
Câți bani moștenesc copiii. Care este procentul stipulat de lege
FLASH NEWS Bolojan vrea să interzică toate excepțiile din legea cumulului pensiei cu salariu, „mai puțin cele date de deciziile CCR”
22:07
Bolojan vrea să interzică toate excepțiile din legea cumulului pensiei cu salariu, „mai puțin cele date de deciziile CCR”
SPORT Mainz, învinsă la Craiova! Oltenii lui Coelho URCĂ în clasamentul Conference League
22:04
Mainz, învinsă la Craiova! Oltenii lui Coelho URCĂ în clasamentul Conference League
SCANDAL Adrian Papahagi, la un pas să fie „linșat” la o conferință teologică de către un preot. Alți preoții au intervenit în forță și l-au scos din sală pe agresor
21:58
Adrian Papahagi, la un pas să fie „linșat” la o conferință teologică de către un preot. Alți preoții au intervenit în forță și l-au scos din sală pe agresor
POLITICĂ Austeritatea marca Bolojan continuă și în 2026, în administrație: „Trebuie pusă presiune pe cheltuieli”
21:56
Austeritatea marca Bolojan continuă și în 2026, în administrație: „Trebuie pusă presiune pe cheltuieli”