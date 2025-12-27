Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Adjunctul lui Rubio ne-a anunțat că europenii au o agendă total diferită față de cea americană

Valentin Stan: Adjunctul lui Rubio ne-a anunțat că europenii au o agendă total diferită față de cea americană

Serdaru Mihaela
27 dec. 2025, 09:00, Marius Tucă Show

Valentin Stan în emisiunea Marius Tucă Show de pe 22 decembrie 2025, a discutat subiecte geopolitice majore, precum strategia de securitate a administrației Trump, așteptările nerealiste ale oficialilor europeni față de razboi și dorința majorității europene pentru pace și obstacolele în reformarea statelor UE din cauza crizelor politice. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Analistul politic Valentin Stan a trasat o analiză incisivă asupra dinamicii geopolitice europene, punând accent pe decalajul dintre dorința populară pentru pace și politicile guvernamentale actuale. Discutând strategia de securitate națională a administrației Trump, Stan a evidențiat conflictele dintre SUA și liderii europeni, acuzându-i pe oficialii de la Bruxelles de așteptări nerealiste față de războiul din Ucraina.

Aici te încadrezi, oficialii europeni care au așteptări nerealiste față război. Ia vezi tu mai departe, spune Valentin Stan

Valentin Stan a mai pus sub semnul întrebării orice alianță cu Europa și SUA în contextul actual. El susține că problematica de securitate a României a fost tranșată în defavoarea poporului român prin deciziile coaliției, care prioritizează agende anti-americane în detrimentul intereselor cetățenilor.

Tu mai poți să-mi spui mie, la ora actuală, că mergi de mână cu Europa și America? Doamne ferește, conchide analistul Stan

Cele mai noi