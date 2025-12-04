Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 5 decembrie, de la ora 20.00

Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 5 decembrie, de la ora 20.00

04 dec. 2025, 22:00, Marius Tucă Show
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show - vineri, 5 decembrie, de la ora 20.00

Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – Ion Cristoiu, Gigi Nețoiu, Anca Alexandrescu. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual.

De la analize la rece a celor mai importante decizii ale săptămânii la dezbateri care au stârnit controverse, de la glume spontane la replici acide – toate se întorc într-o ediție specială, dedicată celor mai importante momente din platoul Marius Tucă Show.

Recomandarea video

Mediafax
Horoscop 5 decembrie 2025: O zi intensă cu vești care răstoarnă planuri
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Cancan.ro
NU E O GLUMĂ! Cât costă căruciorul lui Giorgios, fiul lui Ianis și al Elenei Hagi
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Momentul în care un șofer a zburat cu Mercedesul peste un sens giratoriu și alte două mașini. Ce s-a întâmplat
Mediafax
„Îți place să trăiești în Europa?”. Un jurnalist ucrainean a abordat-o pe presupusa fiică a lui Putin la Paris / Ea spune că îi pare „foarte rău” pentru războiul din Ucraina
Click
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cancan.ro
Primele IMAGINI de la priveghiul lui Adrian Pleșca. Văduva și copiii lui Artan, devastați de durere!
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
ESA intensifică cercetarea Pământului pe măsură ce viitorul agențiilor americane devine tot mai incert
BREAKING NEWS Într-un răspuns pentru Gândul, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, susține că premierul Ilie Bolojan s-a însurat și este cu „soția” la Viena. Dogioiu a transmis redacției că Doamna Bolojan și-a plătit singură costurile deplasării și cazării
22:27
Într-un răspuns pentru Gândul, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, susține că premierul Ilie Bolojan s-a însurat și este cu „soția” la Viena. Dogioiu a transmis redacției că Doamna Bolojan și-a plătit singură costurile deplasării și cazării
EXTERNE Un cuplu din Germania și-a decorat casa cu 621 de brazi de Crăciun. A folosit peste 125.000 de decorațiuni și peste 50.000 de luminițe
22:23
Un cuplu din Germania și-a decorat casa cu 621 de brazi de Crăciun. A folosit peste 125.000 de decorațiuni și peste 50.000 de luminițe
FLASH NEWS Criza Apei. Toți Știau. Ministra Mediului: „Nu demisionez”
21:31
Criza Apei. Toți Știau. Ministra Mediului: „Nu demisionez”
DESTINAȚII Satul izolat care își deschide porțile pentru turiști. A fost fondat în secolul al XI-lea și accesul este permis doar câteva zile pe an
21:29
Satul izolat care își deschide porțile pentru turiști. A fost fondat în secolul al XI-lea și accesul este permis doar câteva zile pe an
SCANDAL Scandal la Eurovision. Olanda și Spania boicotează concursul, după ce Israel a fost lăsat să participe
21:10
Scandal la Eurovision. Olanda și Spania boicotează concursul, după ce Israel a fost lăsat să participe

Cele mai noi