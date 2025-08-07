Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 8 august, de la ora 20.00

Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – Liviu Dragnea, Ion Cristoiu, Mirel Palada și Dan Dungaciu.

Într-o săptămână încarcată de divergențe profunde între partide, profesorul Dan Dungaciu analizează fractura din societatea românească, adâncirea divergențelor la nivel uman, aruncarea cu etichete către societatea civilă, Ion Cristoiu, aprigul contestatar al fostului președinte Ion Iliescu face un apel deschis la decență, dar și la părăsirea coaliție de către PSD, Mirel Palada vine cu cifrele care atestă lipsa de încredere pe care românii o manifestă față de actualii lideri, iar fost premier Liviu Dragnea ne demonstrează cât de catastrofale pentru populație sunt măsurile economice impuse de actual guvern.