Prima pagină » Actualitate » FCSB și-a stabilit următoarea țintă. Gigi Becali a anunțat pe cine vrea să transfere

FCSB și-a stabilit următoarea țintă. Gigi Becali a anunțat pe cine vrea să transfere

07 ian. 2026, 09:59, Actualitate
FCSB și-a stabilit următoarea țintă. Gigi Becali a anunțat pe cine vrea să transfere
FCSB și-a stabilit următoarea țintă / Sursa: Mediafax Foto

FCSB a început în forță campania de transferuri din această iarnă, dar între timp lucrurile s-au mai liniștit. După venirea lui Andre Duarte, campioana n-a mai făcut nicio achiziție, însă Gigi Becali anunță că se lucrează intens la strategia pe care „roș-albaștrii” o vor adopta.

Finanțatorul FCSB nu mai pare decis să ia cu asalt piața de jucători, așa cum dădea de înțeles în timpul campionatului. Ultimele rezultate înregistrate pare că i-au redat încrederea în forța echipei sale.

Pe cine vrea FCSB

Totuși, sub comanda lui Elias Charalambous ar urma să mai ajungă cel puțin un fotbalist. Este vorba despre un mijlocaș central, pe care Mihai Stoica îl „ochise” în Portugalia.

De altfel, chiar Becali recunoaște că întreaga atenție a celor care se ocupă de echipă este concentrată pe aducerea unui om la mijlocul terenului. Latifundiarul din Pipera este dispus să plătească, dar numai cu o condiție: să fie vorba despre un jucător cu adevărat valoros.

„Toți sunt puși să găsim un mijlocaș. Eu îl sun pe MM: «Ce faci?». «Mă uit la meciuri». Se uită continuu la meciuri”, a recunoscut Becali.

Referitor la interesul pentru Joao Lameira, portughezul de la Oțelul Galați, Gigi Becali a fost tranșant:

„I-am întrebat dacă îl vor pe Lameira de la Galați și nu îl vor. De ce să-l luăm? Avem Șut, Lixandru. Dacă luăm ceva, să fie ceva bun, banii nu sunt o problemă. Eu nu îl cunosc pe Lameira, habar n-am cine e, doar am auzit de el.

Să iau de la Argeș? Nu mă interesează. Vreau un mijlocaș puternic, care să deposedeze și să paseze repede, gen Bourceanu. În România nu prea e niciunul de profil.

Dacă Șut e ăla de acum un an, nu mai am nevoie de mijlocaș. Dacă e ăla de acum 3-4 luni, avem nevoie”.

Portughezul Lameira a fost format la academia lui Sporting Lisabona și joacă la Oțelul Galați din vara lui 2023, unde este unul dintre cei mai constanți mijlocași.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

FCSB vrea să schimbe sistemul de joc. Gigi Becali: „Gata, dați drumul!”

Octavian Popescu pleacă de la FCSB! Unde va juca. „Sper că îl vede cineva acolo”

Recomandarea video

Mediafax
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 7 ianuarie: viața Înaintemergătorului, cum L-a recunoscut pe Hristos și ce înseamnă această zi
Digi24
SUA iau în calcul confiscarea navei „Marinera”, parte din flota-fantomă a lui Putin. Rusia a trimis un submarin pentru escortă
Cancan.ro
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Adevarul
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Mediafax
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni, familie și colegi
Click
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Digi24
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe și cum ar putea influența el Moscova
Cancan.ro
Georgiana Lobonț s-a pozat în costum de baie și fanii ei au încremenit când au văzut cum arată: 'Iartă-mă că întreb. Ești vie?'
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Primul volan retractabil din lume. Ce faci când mașina nu te mai lasă s-o conduci?
Descopera.ro
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre cafea și ceai?
Gândul de Vreme 🚨 Meteorologii anunță că ninsorile continuă. ANM a transmis, pentru Gândul, în ce zone ale României va ninge abundent
10:39
🚨 Meteorologii anunță că ninsorile continuă. ANM a transmis, pentru Gândul, în ce zone ale României va ninge abundent
VIDEO Putin vorbește despre „lumina iubirii” la slujba de Crăciun pe stil vechi și salută „misiunea sfântă din porunca lui Dumnezeu” a trupelor ruse
10:37
Putin vorbește despre „lumina iubirii” la slujba de Crăciun pe stil vechi și salută „misiunea sfântă din porunca lui Dumnezeu” a trupelor ruse
FLASH NEWS Mihai Jurca, omul lui Bolojan, trece în fruntea comisiei care avizează investițiile sensibile – energie, transporturi, dar și bănci
10:36
Mihai Jurca, omul lui Bolojan, trece în fruntea comisiei care avizează investițiile sensibile – energie, transporturi, dar și bănci
LIFESTYLE De ce brânzeturile cumpărate din supermarket pot deveni periculoase pentru sănătate. Ce spun specialiștii
10:31
De ce brânzeturile cumpărate din supermarket pot deveni periculoase pentru sănătate. Ce spun specialiștii
EXTERNE Președintele Columbiei îl atacă dur pe Trump: „Eticheta de traficant de droguri este o reflexie a creierului său senil, pentru că nu îi dăm cărbune sau petrol”
10:15
Președintele Columbiei îl atacă dur pe Trump: „Eticheta de traficant de droguri este o reflexie a creierului său senil, pentru că nu îi dăm cărbune sau petrol”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan și-a petrecut noaptea la Paris. Avionul Spartan nu a putut decola din cauza viscolului. La această oră, președintele așteaptă în aeroport
10:15
Nicușor Dan și-a petrecut noaptea la Paris. Avionul Spartan nu a putut decola din cauza viscolului. La această oră, președintele așteaptă în aeroport

Cele mai noi

Trimite acest link pe