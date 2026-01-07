FCSB și-a stabilit următoarea țintă. Gigi Becali a anunțat pe cine vrea să transfere

FCSB a început în forță campania de transferuri din această iarnă, dar între timp lucrurile s-au mai liniștit. După venirea lui Andre Duarte, campioana n-a mai făcut nicio achiziție, însă Gigi Becali anunță că se lucrează intens la strategia pe care „roș-albaștrii” o vor adopta.

Finanțatorul FCSB nu mai pare decis să ia cu asalt piața de jucători, așa cum dădea de înțeles în timpul campionatului. Ultimele rezultate înregistrate pare că i-au redat încrederea în forța echipei sale.

Pe cine vrea FCSB

Totuși, sub comanda lui Elias Charalambous ar urma să mai ajungă cel puțin un fotbalist. Este vorba despre un mijlocaș central, pe care Mihai Stoica îl „ochise” în Portugalia.

De altfel, chiar Becali recunoaște că întreaga atenție a celor care se ocupă de echipă este concentrată pe aducerea unui om la mijlocul terenului. Latifundiarul din Pipera este dispus să plătească, dar numai cu o condiție: să fie vorba despre un jucător cu adevărat valoros.

„Toți sunt puși să găsim un mijlocaș. Eu îl sun pe MM: «Ce faci?». «Mă uit la meciuri». Se uită continuu la meciuri”, a recunoscut Becali.

Referitor la interesul pentru Joao Lameira, portughezul de la Oțelul Galați, Gigi Becali a fost tranșant:

„I-am întrebat dacă îl vor pe Lameira de la Galați și nu îl vor. De ce să-l luăm? Avem Șut, Lixandru. Dacă luăm ceva, să fie ceva bun, banii nu sunt o problemă. Eu nu îl cunosc pe Lameira, habar n-am cine e, doar am auzit de el.

Să iau de la Argeș? Nu mă interesează. Vreau un mijlocaș puternic, care să deposedeze și să paseze repede, gen Bourceanu. În România nu prea e niciunul de profil.

Dacă Șut e ăla de acum un an, nu mai am nevoie de mijlocaș. Dacă e ăla de acum 3-4 luni, avem nevoie”.

Portughezul Lameira a fost format la academia lui Sporting Lisabona și joacă la Oțelul Galați din vara lui 2023, unde este unul dintre cei mai constanți mijlocași.

