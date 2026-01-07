Prima pagină » Actualitate » Război în Ucraina, ziua 1.413. Atac cu drone asupra unui depozit de petrol din regiunea Belgorod, Rusia

Război în Ucraina, ziua 1.413. Atac cu drone asupra unui depozit de petrol din regiunea Belgorod, Rusia

07 ian. 2026, 09:29, Actualitate
Război în Ucraina, ziua 1.413. Atac cu drone asupra unui depozit de petrol din regiunea Belgorod, Rusia
Război în Ucraina, ziua 1.413. Atac cu drone asupra unui depozit de petrol din Rusia / Sursa FOTO: flickr.com

Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 7 ianuarie 2026, în a 1.413-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Un incendiu a izbucnit la depozitul de petrol Stari Oskol din regiunea Belgorod, Rusia, după ce acesta a fost atacat de drone ucrainene în noaptea de marți spre miercuri.

Informația a fost confirmată chiar de guvernatorul regional Viacheslov Gladkov.

Ce au povestit martorii

Locuitorii din Stari Oskol au raportat un incendiu în afara orașului târziu și au afirmat că un depozit local de petrol ardea, potrivit canalului de știri al opoziției ruse Astra citat de The Kyiv Independent. Martorii au postat pe rețelele de socializare fotografii și înregistrări video cu un incendiu de proporții la fața locului.

Ulterior, Gladkov a confirmat că un dronă a atacat depozitul de petrol.

„În urma exploziei, mai multe rezervoare au luat foc la fața locului”, a declarat Gladkov. Pompierii sting incendiul și se pare că nu există victime, a adăugat el.

Regiunea Belgorod se învecinează cu regiunile ucrainene Sumî, Harkov și Luhansk și este frecvent ținta atacurilor ucrainene. Ucraina a atacat anterior depozitul de petrol Stari Oskol în cadrul campaniei sale împotriva petrolului rusesc, care aprovizionează forțele armate ale Moscovei.

Regiunea Belgorod este, de asemenea, utilizată în mod regulat ca zonă de tranzit pentru atacurile rusești asupra teritoriului ucrainean.

O moștenire grea pentru copii și nepoți. Datoria publică a României a spart toate barierele și a depășit 1.000 de miliarde de lei, adică 200 de miliarde de euro. Cine deține datoria României
09:30
O moștenire grea pentru copii și nepoți. Datoria publică a României a spart toate barierele și a depășit 1.000 de miliarde de lei, adică 200 de miliarde de euro. Cine deține datoria României
SPORT FCSB vrea să schimbe sistemul de joc. Gigi Becali: „Gata, dați drumul!"
09:16
FCSB vrea să schimbe sistemul de joc. Gigi Becali: „Gata, dați drumul!"
EXTERNE Globurile de Aur 2026. Filmul fenomen care conduce clasamentul cu nouă selecții. Lista completă a nominalizărilor
09:10
Globurile de Aur 2026. Filmul fenomen care conduce clasamentul cu nouă selecții. Lista completă a nominalizărilor
CONTROVERSĂ Actorul francez care vrea să fie eutanasiat după eșecul unei operații de rutină. „Nu mai am viață"
09:02
Actorul francez care vrea să fie eutanasiat după eșecul unei operații de rutină. „Nu mai am viață"
VIDEO Dan Dungaciu: „De la venirea lui Trump, China nu se mai regăsește pe lista NATO a amenințărilor"
09:00
Dan Dungaciu: „De la venirea lui Trump, China nu se mai regăsește pe lista NATO a amenințărilor"
CONTROVERSĂ Căderea lui Maduro. Moscova a pierdut un partener la Caracas, dar a câștigat un guvern cu aceleași idei la Washington. „Pericolul este ca Rusia să interpreteze aceste mișcări drept undă verde"
09:00
Căderea lui Maduro. Moscova a pierdut un partener la Caracas, dar a câștigat un guvern cu aceleași idei la Washington. „Pericolul este ca Rusia să interpreteze aceste mișcări drept undă verde"

