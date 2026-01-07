Prima pagină » Știri externe » De ce riscă Putin să fie alungat din emisfera vestică după ieșirea din scenă a lui Maduro. „Se confruntă cu o dilemă geopolitică, nu este vorba de jocuri de noroc, ci de șah”

Cristian Lisandru
07 ian. 2026, 10:00, Știri externe
Primele 72 de ore ale anului 2026 par a fi preludiul unui an memorabil. Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a fost scos din scenariu printr-o misiune desprinsă parcă dintr-un film de acțiune, care a pus capăt – în mai puțin de 30 de minuteunei domnii” marcate de corupție și alimentate consistent de traficul de cocaină.

Maduro este acum închis în SUA și este puțin probabil să fie eliberat în curând, iar președintele rus Vladimir Putin se confruntă cu o dilemă geopolitică care îl obligă să reflecteze la ce își dorește cu adevărat de la Venezuela și America Latină.

  • Chiar dacă Donald Trump și cei mai apropiați colaboratori ai săi au încercat să explice operațiunea Absolute Rezolve ca fiind epilogul necesar al unei dispute privind exploatarea resurselor și traficul de droguri pe care diplomația nu a putut-o rezolva, adevărul se află în altă parte.
  • Trump l-a înlăturat pe Maduro din cauza legăturilor sale strânse cu Moscova, Beijingul și Teheranul, a căror influență Washingtonul dorește să o elimine din emisfera vestică protejată de Doctrina Monroe.

Donald Trump nu a «binecuvântat» operațiunea Absolute Resolve din cauza presupusei implicări a lui Maduro în traficul ilegal de fentanil și nici nu i-a «scris» un destin în stilul lui Manuel Noriega pentru a pune mâna pe aurul negru al țării. O influență mai mare în industria petrolieră este doar un bonus”, notează Emanuel Pietrobon pentru publicația independentă The Moscow Times.

Rusia a vândut Venezuelei arme și echipamente militare în valoare de peste 20 de miliarde de dolari

Putin ar putea fi tentat să-i ofere lui Trump o ieșire completă din America, în schimbul împărțirii Ucrainei, continuă Emanuel Pietrobon, analist specializat în America Latină și spațiul post-sovietic. Însă beneficiile pe termen lung ale unui astfel de pact, crede acesta, sunt învăluite în incertitudine.

De când Hugo Chávez a preluat puterea în 1999, Rusia a vândut Venezuelei arme și echipamente militare în valoare de peste 20 de miliarde de dolari.

  • Moscovei i s-a permis să mențină o rețea de spionaj nedeclarată în țară și a fost invitată de mai multe ori să construiască sau să gestioneze o bază navală în sudul Caraibelor.
  • Mai mult, corporațiile rusești au beneficiat mai mult decât oricine altcineva de privilegiile de «frate de arme» acordate de liderii venezueleni, cum ar fi parteneriatul comun de exploatare petrolieră PDVSA-Roszarubezhneft în valoare de 600 de milioane de dolari, pe care Maduro l-a prelungit pentru încă 15 ani cu doar câteva săptămâni înainte de căderea sa cinematografică.

Din perspectiva Rusiei, sunt în joc atât de multe interese diverse încât a nu face nimic pentru a păstra această relație specială ar însemna să pierzi totul.

Nu este vorba de jocuri de noroc, ci de șah. Nu este vorba despre a-l salva pe Maduro de soarta sa deja scrisă, ci despre a înțelege ce este de făcut în continuare cu Venezuela, având în vedere că gestionarea greșită a acestui dosar delicat este foarte probabil să aibă repercusiuni grave pentru Cuba și Nicaragua”, mai scrie Emanuel Pietrobon.

Un scenariu post-Maduro la Kremlin

Venezuela chavistă a furnizat ambelor țări tot ce au nevoie, de la alimente la petrol, încă de la începutul anilor 2000. Dacă Venezuela ar experimenta o schimbare completă de regim sau ar rupe legăturile cu Cuba și Nicaragua, guvernele revoluționare ale ambelor țări ar putea pur și simplu să facă implozie. Cum s-ar spune, trei iepuri dintr-o lovitură.

Într-un efect de domino, Washingtonul ar putea restabili hegemonia regională în emisfera vestică.

Între timp, Rusia, China și Iranul și-ar pierde avanposturile și, odată cu ele, una dintre cele mai mari surse de influență asupra Statelor Unite.

  • Având în vedere interesele aflate în joc, este puțin probabil ca Rusia să adopte o abordare tip stand-by care ar pune în pericol sfera sa de acțiune construită cu migală în cele două Americi, provocând potențial un regres a cărui inversare ar putea dura un deceniu.
  • Prin urmare, nu este science-fiction politic să ne imaginăm că Rusia a prevăzut o operațiune Absolute Rezolve și a permis ca aceasta să se întâmple, lucrând în liniște, în culise, la un scenariu post-Maduro.

Vladimir Putin știa că nu putea împiedica desfășurarea scenariului Absolute Rezolve.

  • Efortul imens necesar războiului chinuitor din Ucraina nu permite realocarea resurselor către teatre de operațiuni de rangul doi sau trei, așa cum demonstrează clar Siria.
  • Și, chiar dacă Rusia ar fi avut ocazia să-l oprească, rămâne de văzut dacă ar fi ales să facă acest lucru.

Contrar opiniei populare, Vladimir Putin nu l-a plăcut și nici nu l-a respectat pe Maduro, pe care l-a perceput ca un partener grotesc, kitschos și nesigur – exact opusul predecesorului său, Chávez”, explică Emanuel Pietrobon în analiza publicată de The Moscow Times.

Kremlinul și-a adâncit legăturile cu Ministerul Apărării din Venezuela

În timp ce președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a intervenit pentru a apăra interesele venezuelene ale Turciei, pe care o schimbare completă de regim le-ar pune în pericol, Putin nu a intervenit pentru a media scenariul tensionat sau pentru a-l salva pe Maduro.

Îl considera mai degrabă un dezavantaj decât un atu. Poate că absența Rusiei în lunile premergătoare căderii lui Maduro a avut mai puțin de-a face cu războiul din Ucraina sau cu visul lui Trump de a rezolva competiția dintre marile puteri Rusia-China-SUA și mai mult cu existența unui Plan B.

Într-adevăr, în anii care au urmat tulburărilor civile conduse de Juan Guaidó — pe care Maduro a reușit să le înăbușe cu ajutorul consilierilor și mercenarilor ruși în domeniul contrainsurgenței —, Kremlinul și-a adâncit legăturile cu Ministerul Apărării din Venezuela, recunoscându-l drept singurul deținător real al puterii în țară.

Nicio altă instituție nu contează.

  • Armata a fost cea care l-a boicotat pentru prima dată pe Chávez în anii `90, doar pentru a-i permite să ajungă la putere după revoltele din 2002.
  • Armata ar fi putut să-l înlăture pe Maduro în timpul momentului efemer al lui Guaidó, alegând în cele din urmă să nu intervină.

Și armata a fost cea care – se presupune – l-a predat pe Maduro lui Trump, permițând executarea operațiunii Absolute Resolve și eliberând guvernul de o prezență care devenise din ce în ce mai inconfortabilă”, mai scrie Emanuel Pietrobon.

Putin a pierdut un prieten, dar își păstrează în continuare o influență critică asupra Venezuelei

Odată cu înlăturarea lui Maduro, Putin a pierdut un prieten, dar își păstrează în continuare o influență critică asupra Venezuelei.

Liderul rus va folosi acum această influență pentru a convinge armata venezueleană să respingă o tranziție democratică supravegheată de SUA.

Cel mai probabil, forțele armate venezuelene vor adopta o abordare mai pragmatică și prudentă față de marile puteri ale lumii, favorizând echilibrul în detrimentul alinierii.

  • Rămâne de văzut dacă Trump ar accepta un astfel de rezultat, având în vedere poziția sa clară conform căreia America este inaccesibilă adversarilor.
  • Emisfera vestică a devenit un câmp de luptă central în competiția dintre marile puteri. Rusia se luptă să împace nevoile imediate încheierea războiului din Ucraina — cu calculele pe termen lung, păstrând avanposturi strategice în regiuni îndepărtate.
  • Cu toate acestea, concentrarea intensă a lui Trump asupra Americilor riscă să împingă complet Rusia în afara emisferei vestice, privând-o de a cincea coloană care ar putea fi activată pentru a perturba SUA în propria sa lume apropiată.

Regretatul mentor al lui Putin, Evgheni Primakov – arhitectul conceptului de tranziție multipolară – nu ar fi deloc încântat să-și vadă elevul permițând un astfel de rezultat.

Din acest motiv, deși viitorul Venezuelei rămâne incert, un lucru este la fel de sigur ca răsăritul soarelui: jocul este departe de a se fi terminat”, încheie Emanuel Pietrobon.

