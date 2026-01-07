Dan Dungaciu: „De la venirea lui Trump, China nu se mai regăsește pe lista NATO a amenințărilor”

În ediția din 6 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Dan Dungaciu a analizat schimbarea de percepție globală asupra lui Donald Trump și impactul acesteia asupra relațiilor internaționale, cu accent pe poziția Chinei în noua arhitectură de securitate. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dungaciu a explicat că, spre deosebire de perioada administrației Biden, China nu mai este inclusă pe lista amenințărilor în cel mai recent document strategic al NATO. El a subliniat că această modificare este extrem de relevantă pentru Beijing, întrucât influențează direct modul în care China își construiește doctrina de apărare.

Analistul a mai arătat că percepția globală asupra lui Trump s-a nuanțat considerabil, în special în afara Uniunii Europene. În opinia sa, ideea că Trump ar reprezenta o amenințare majoră pentru stabilitatea mondială nu mai este la fel de puternică în China, Rusia sau alte regiuni ale lumii.

Dan Dungaciu: „Dacă te uiți puțin pe sondajele de opinie făcute în afara UE, percepția despre Trump sau că Trump ar fi o mare amenințare la adresa lumii nu mai e atât de acută, nici în China, nici în Rusia, nici în alte părți ale globului. Problema în China e mai simplă. În ultimul document NATO, China nu mai este pusă la amenințări pentru NATO. Pe vremea lui Biden, China era pusă la amenințări pentru NATO. Pentru chinezi, atunci când își desenează doctrina de apărare, faptul că nu mai ești pus pe lista NATO ca amenințare este un lucru pozitiv, dincolo de ecuația personală.”

Ediție integrală