Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „De la venirea lui Trump, China nu se mai regăsește pe lista NATO a amenințărilor”

Dan Dungaciu: „De la venirea lui Trump, China nu se mai regăsește pe lista NATO a amenințărilor”

Cătălin Costache
07 ian. 2026, 09:00, Marius Tucă Show

În ediția din 6 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Dan Dungaciu a analizat schimbarea de percepție globală asupra lui Donald Trump și impactul acesteia asupra relațiilor internaționale, cu accent pe poziția Chinei în noua arhitectură de securitate. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dungaciu a explicat că, spre deosebire de perioada administrației Biden, China nu mai este inclusă pe lista amenințărilor în cel mai recent document strategic al NATO. El a subliniat că această modificare este extrem de relevantă pentru Beijing, întrucât influențează direct modul în care China își construiește doctrina de apărare.

Analistul a mai arătat că percepția globală asupra lui Trump s-a nuanțat considerabil, în special în afara Uniunii Europene. În opinia sa, ideea că Trump ar reprezenta o amenințare majoră pentru stabilitatea mondială nu mai este la fel de puternică în China, Rusia sau alte regiuni ale lumii.

Dan Dungaciu: „Dacă te uiți puțin pe sondajele de opinie făcute în afara UE, percepția despre Trump sau că Trump ar fi o mare amenințare la adresa lumii nu mai e atât de acută, nici în China, nici în Rusia, nici în alte părți ale globului. Problema în China e mai simplă. În ultimul document NATO, China nu mai este pusă la amenințări pentru NATO. Pe vremea lui Biden, China era pusă la amenințări pentru NATO. Pentru chinezi, atunci când își desenează doctrina de apărare, faptul că nu mai ești pus pe lista NATO ca amenințare este un lucru pozitiv, dincolo de ecuația personală.”

Ediție integrală

Recomandarea video

Mediafax
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 7 ianuarie: viața Înaintemergătorului, cum L-a recunoscut pe Hristos și ce înseamnă această zi
Digi24
VIDEO Atacurile convenționale sunt istorie: Trump a folosit în Venezuela, pentru prima dată, o tactică utilizată și de Putin în Ucraina
Cancan.ro
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Adevarul
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Mediafax
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni, familie și colegi
Click
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Digi24
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe și cum ar putea influența el Moscova
Cancan.ro
Georgiana Lobonț s-a pozat în costum de baie și fanii ei au încremenit când au văzut cum arată: 'Iartă-mă că întreb. Ești vie?'
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Descopera.ro
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Top 4 momente în care Inteligența Artificială a scăpat de sub control, de la chatboți controversați la experimente politice

Cele mai noi

Trimite acest link pe