Dan Dungaciu: „Gorbaciov a venit și a zis că lumea nu mai poate arăta așa. S-a dus și a discutat cu americanii”

Andrei Rosz
07 ian. 2026, 08:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum ceea ce face Trump în prezent se aseamănă cu acțiunile lui Gorbaciov. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Când Gorbaciov a început să discute cu americanii, a discutat cu americanii, spunând că lumea trebuie să arate altfel. E cam ce a făcut, iertați-mă, Donald Trump, când vorbește cu rușii, pe speța ucraineană. Gorbaciov a vorbit cu americanii, pe speța Germaniei.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum acțiunile lui Trump se aseamănă cu cele ale lui Gorbaciov. Acesta a început prin a spune că în trecutul apropiat a avut loc o schimbare a ordinii mondiale. Gorbaciov este cel care, în perspectiva sociologului, a schimbat direcția. Dungaciu susține că Gorbaciov a înțeles că direcția blocului comunist era greșită.

„În timpul vieții noastre am asistat la două schimbări de ordine mondială care au fost majore. În 1989, când am văzut o schimbare care, dacă stăm strâmb și judecăm drept, până la urmă… Doar când cedăm noi, asta e valabilă. Dacă ne uităm la 1990 din perspectiva a ceea ce se întâmplă acum cu America și cu Donald Trump, până la urmă, știți cum stau lucrurile. A fost… A venit Gorbaciov și a zis că lumea nu mai poate să arate cum a arătat până atunci. S-a uitat la aliații lui din zona blocului comunist și a zis: voi sunteți toți în greșeală, eu trebuie să fac altceva. Nu-mi pasă de ce credeți voi. Practic și-a trădat aliații, inclusiv pe Ceaușescu, și a zis eu mă duc să vorbesc cu americanii. Când Gorbaciov a început să discute cu americanii, a discutat cu americanii, spunând că lumea trebuie să arate altfel și noi doi, împreună, putem să modificăm această lume. E cam ce a făcut, iertați-mă, Donald Trump, când vorbește cu rușii, pe speța ucraineană. Gorbaciov a vorbit cu americanii, pe speța Germaniei. El, când a făcut unificarea germană, da, și-a trădat aliații, i-a lăsat cu buza umflată. Ceaușescu spunea că e un trădător, trădează sistemul, ideile etc. Și într-un fel, așa era, pentru că Gorbaciov a schimbat URSS-ul, nu neapărat cum a vrut el, că nu i-a ieșit cu Perestroika și Glasnost. Pentru că ideea nu era să prăbușească URSS-ul, dar a discutat cu americanii, pentru că discutând cu americanii, ceva mult mai bun se va deschide în fața noastră, putem coopera, putem schimba lumea, putem…”, a explicat sociologul.

