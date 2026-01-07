Dan Dungaciu: „Gorbaciov a venit și a zis că lumea nu mai poate arăta așa. S-a dus și a discutat cu americanii”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum ceea ce face Trump în prezent se aseamănă cu acțiunile lui Gorbaciov. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Când Gorbaciov a început să discute cu americanii, a discutat cu americanii, spunând că lumea trebuie să arate altfel. E cam ce a făcut, iertați-mă, Donald Trump, când vorbește cu rușii, pe speța ucraineană. Gorbaciov a vorbit cu americanii, pe speța Germaniei.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum acțiunile lui Trump se aseamănă cu cele ale lui Gorbaciov. Acesta a început prin a spune că în trecutul apropiat a avut loc o schimbare a ordinii mondiale. Gorbaciov este cel care, în perspectiva sociologului, a schimbat direcția. Dungaciu susține că Gorbaciov a înțeles că direcția blocului comunist era greșită.