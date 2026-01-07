Prima pagină » Actualitate » Orașul românesc în care localnicii sunt amendați, dacă nu au afișat vizibil numărul casei. Sancțiunile sunt aplicate de Poliția Locală

07 ian. 2026, 09:40, Actualitate
Localnicii dintr-un anumit oraș românesc pot fi sancționați de Poliția Locală, în condițiile în care nu au afișat vizibil numărul casei. Amenda ajunge la câteva sute de lei. Este o regulă cu un scop precis, și anume să ajute echipajele de urgență să ajungă mai rapid la intervenții. Regula trebuie să fie respectată de toți cei care fac parte din comunitate.

Începând din această primăvară, în Cluj-Napoca, localnicii pot primi amenzi usturătoare, dacă nu au afișat vizibil numărul casei. Este necesar ca numărul locuinței să fie cât mai ușor de identificat, pentru ca echipajele de urgență să ajungă cât mai rapid la intervenții.

Numărul casei trebuie să fie cât mai vizibil / foto: Envato

Au existat situații în care echipajele de salvare nu au văzut numărul casei, iar timpul pierdut în căutarea adresei corecte poate face diferența între viață și moarte. Mircea Șerban, unul dintre șoferii pe SMURD de aproape două decenii, a mărturisit că a întâlnit numeroase situații în care nu erau afișate numerele caselor sau cele ale străzilor.

„Am întâlnit foarte multe situaţii în care nefiind afişate numerele de case sau numele străzilor, a trebuit să luăm legătura cu dispeceratul, dispeceratul să ne comunice numele sau numărul de telefon al apelantului şi să-l contactăm telefonic efectiv”, a declarat plt. adj. Mircea Șerban, comandant de echipaj ISU, arată Observatornews.ro.

Amenzi de câteva sute de lei

Având în vedere că intervenția poate fi îngreunată din acest motiv, autoritățile din Cluj-Napoca doresc să aplice sancțiuni în cazul celor care nu au numărul casei afișat vizibil. Aceste amenzi, care sunt cuprinse între 200 și 500 de lei, vor fi aplicate de Poliția Locală. Proprietarii imobilelor pot să își realizeze singuri plăcuțele, respectând standardele, sau pot să le solicite de la Primărie. Astfel de măsuri există și în alte orașe din țară: Timișoara, Brașov, Oradea.

„Până pe 31 martie toţi cetăţenii pot beneficia gratuit şi fără amendă. Am dat un termen de şase luni de zile. Dacă în condițiile în care ai solicitat la Primărie şi eşti deja în procedura de obţinere a plăcuţei, evident, nu vei primi amenda, dar dacă ai stat pasiv până pe 31 martie şi nu ai făcut demersurile minimale, evident, vei primi amenda prevăzută de lege”, a transmis Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca.

Sursă foto: colaj Gândul/Envato

