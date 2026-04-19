Gen. (r) Virgil Bălăceanu: „SUA nu au cheltuit doar pentru NATO, ci pentru a-și păstra puterea militară și a-și menține cea mai mare armată din lume”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", Generalul (r) Virgil Bălăceanu a vorbit despre planurile Statelor Unite privind parcursul lor în NATO și consecințele ieșirii din alianță.

Generalul Bălăceanu susține că, prin fondurile enorme folosite pentru susținerea NATO, SUA urmărește un singur scop: întărirea propriei forțe militare. Totodată, acesta punctează că Washingtonul vizează menținerea unei ordini mondiale de care beneficiază, în primul rând, propria administrație.

„Dincolo de pericolul rusesc, care nu este un nativ, ideea de a avea un NATO mai puternic îi aparține președintelui Trump. Dar de ce a vrut președintele Trump un NATO mai puternic, inclusiv prin alocații bugetare mai importante ale țărilor europene? Pot să vă întreb eu?”

Privitor la cererea SUA ca statele europene să contribuie mai mult la bugetul de apărare, acesta spune că s-a dorit repartizarea poverii financiare. Scopul este menținerea forței militare și a puterii mondiale a Statelor Unite.

Acesta încheie cu o idee foarte importantă, susține că ieșirea SUA din NATO nu ar reprezenta o economie pentru ei, așa cum se pretinde. Din contră, ar obliga SUA la cheltuieli și mai mari pentru menținerea puterii militare.