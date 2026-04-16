Gen. Virgil Bălăceanu: „Polonia își cunoaște istoria și înțelege că fără o forță militară deosebită va fi doborâtă”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", General (r) Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles, a explicat că Polonia nu își uită istoria și întelege că are nevoie de o forță militară puternică.

Gen. (r) Virgil Bălăceanu: „Rolul armei convenționale și a înarmării convenționale este asociat în proporțiile corespunzătoare armei nucleare. Sunt atât de puternic, încât orice atac împotriva mea este sortit eșecului.”

Invitat la Marius Tucă Show, General Virgil Bălăceanu a explicat că Polonia nu își uită istoria și înțelege că are nevoie de o forță militară puternică. Acesta spune că Polonia va deveni cea mai puternică forță terestră a NATO. Generalul susține că state precum Franța, Marea Britanie, Germania, nu vor ajunge la capacitatea Poloniei.