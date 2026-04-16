Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gen. Virgil Bălăceanu: „Polonia își cunoaște istoria și înțelege că fără o forță militară deosebită va fi doborâtă”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, General (r) Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles, a explicat că Polonia nu își uită istoria și întelege că are nevoie de o forță militară puternică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gen. (r) Virgil Bălăceanu: „Rolul armei convenționale și a înarmării convenționale este asociat în proporțiile corespunzătoare armei nucleare. Sunt atât de puternic, încât orice atac împotriva mea este sortit eșecului.”

Invitat la Marius Tucă Show, General Virgil Bălăceanu a explicat că Polonia nu își uită istoria și înțelege că are nevoie de o forță militară puternică. Acesta spune că Polonia va deveni cea mai puternică forță terestră a NATO. Generalul susține că state precum Franța, Marea Britanie, Germania, nu vor ajunge la capacitatea Poloniei.

„De la Marea Baltică la Marea Neagră, că această zonă este o zonă de graniță a NATO și a Uniunii Europene. Nu se referă la o cucerire neapărat al Vestului Europei. Se referă la faptul că în formatul actual, în teritoriul actual al NATO și al Uniunii Europene, Federația Rusă poate la un moment dat să realizeze o agresiune. Împotriva statelor de pe granița de Est a NATO sau a Uniunii Europene. Vorbesc de zona nordică, vorbim de Finlanda, vorbim de țările baltice, vorbim de Polonia, vorbim de Slovacia, vorbim de Ungaria, vorbim de România, vorbim de Bulgaria. Ăsta nu este un lucru care să îmi spună mie că Federația Rusă, pe baza lecțiilor învățate din Ucraina, după o perioadă de reconsiderare a 10-15 ani nu reprezintă un pericol. Rolul armei convenționale și a înarmării convenționale este asociat în proporțiile corespunzătoare armei nucleare. Sunt atât de puternic, încât orice atac împotriva mea este sortit eșecului. Drept dovadă că procesul de înarmare nu este atât de puternic în Franța, în Marea Britanie, într-o anumită proporție, nici în Germania cum este în Polonia. Și întrebarea este de ce Polonia vrea să devină și va deveni cea mai puternică forță terestră a NATO din Europa? Pentru că Polonia nu își uită istoria. Nu-și uită istoria și fără o forță militară deosebită, Polonia spune: Voi fi din nou împărțită.”, a declarat generalul.

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe