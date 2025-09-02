Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » George Simion: „Românii trebuie întrebați într-un REFERENDUM dacă sunt de acord cu cheltuielile militare”

Malina Maria Fulga
02 sept. 2025, 21:00
Într-o ediție transmisă live de Gândul, George Simion a prezentat o perspectivă asupra României în care acesta ar fi ajuns președinte. De asemenea, liderul AUR vorbește despre modul în care banii pentru înarmare, dar și pentru sprijinirea altor state, sunt alocați de către autorități, fără a se solicita opinia cetățenilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

George Simion: „Cu George Simion și Carol Navroțki președinți, Estul Europei ar fi un motiv în plus pentru pace în Ucraina”

George Simion prezintă o perspectivă a unei Europe Estice, cu doi conducători suveraniști în România și Polonia. Acesta susține că o astfel de imagine ar fi facilitat un acord de pace mai rapid în cazul războiului din Ucraina.

„Cu un președinte al României care s-ar fi numit George Simion, cu un președinte al Poloniei, Carol Navroțki, Estul Europei ar fi reprezentat un motiv în plus pentru a face pace în Ucraina. Tot la pace se va ajunge, mai devreme sau mai târziu. Momentul în care se va atinge un acord de pace cred că favorizează doar salvarea de vieți umane, dacă este mai devreme și salvează populația României și a statelor din jur de un efort financiar pe care nu și l-au asumat.”

George Simion: „Românii trebuie consultați prin referendum despre cheltuieli”

Liderul AUR exprimă opinii critice cu privire la acordarea fondurilor cu scopul ajutorării statelor vecine, spunând că populația ar trebui să fie consultată în acest sens prin intermediul unui referendum. Simion sugerează că acesta ar fi fost modul corect de funcționare într-o adevărată democrație și insinuând că în România factorul democratic a fost diminuat.

„Eu cred că românii trebuie consultați printr-un referendum cu privire la oportunitatea acestor cheltuieli, care nu sunt publice. După interpelarea senatorului nostru de la AUR, Virgil Vlăescu, am putut afla că România a cheltuit până acum 700 de milioane de euro cu refugiații ucraineni. Acest referendum s-ar face într-o țară democratică, în care părerea cetățenilor chiar ar conta, așa cum am văzut în perioada loviturii de stat din decembrie 2000. Pe 24/05/2025 nu trăim într-o democrație.”

Mediafax
