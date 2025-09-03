George Simion: „Voi avea grijă ca România să fie o țară a dreptății și românii să se guverneze singuri”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, George Simion a vorbit despre apelul său către PSD, despre felul în care a fost respins și despre scopul său politic. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

George Simion: „Am făcut un apel la PSD, dar am fost respins”

George Simion a explicat că, în urmă cu trei săptămâni, a lansat un apel public către PSD, cu scopul de a opri „cercul vicios” în care se află politica românească. El a spus că nu a urmărit să intre la guvernare.

„Eu acum trei săptămâni am făcut acest apel, care era unul de bun simț. Nu îmi doream eu să intru la guvernare cu PSD-ul, ci îmi doream să oprim acest cerc vicios. Am fost respins virulent de această gașcă de, cum ai zis, securiști? Care conduce PSD-ul. Grindeanu, Rogobete. Eu îți spun doar vocile pe care le-am văzut, care au ieșit public să respingă această idee. Așa că ei, dacă mai au conștiința unui partid politic, să se prezinte în fața românilor, față de primarii lor, față de alegătorii lor, vor face ce este corect. Repet, nu voi intra eu la guvernare, nu asta este dorința mea. Dorința mea este să văd puțină dreptate în țara mea pentru fiul meu.”, afirmă liderul AUR.

România trebuie să fie o țară a dreptății

Simion a insistat asupra faptului că obiectivul său politic nu este obținerea de funcții. El dorește apărarea principiilor și a dreptății pentru români. El spune că vrea o Românie condusă de propriul popor.