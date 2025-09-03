Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » George Simion: „Voi avea grijă ca ROMÂNIA să fie o țară a dreptății și românii să se guverneze singuri”

George Simion: „Voi avea grijă ca ROMÂNIA să fie o țară a dreptății și românii să se guverneze singuri”

Alexandra Anton
03 sept. 2025, 10:30, Marius Tucă Show
George Simion: „Voi avea grijă ca ROMÂNIA să fie o țară a dreptății și românii să se guverneze singuri”
George Simion: „Voi avea grijă ca România să fie o țară a dreptății și românii să se guverneze singuri”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, George Simion a vorbit despre apelul său către PSD, despre felul în care a fost respins și despre scopul său politic. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

George Simion: „Am făcut un apel la PSD, dar am fost respins”

George Simion a explicat că, în urmă cu trei săptămâni, a lansat un apel public către PSD, cu scopul de a opri „cercul vicios” în care se află politica românească. El a spus că nu a urmărit să intre la guvernare.

„Eu acum trei săptămâni am făcut acest apel, care era unul de bun simț. Nu îmi doream eu să intru la guvernare cu PSD-ul, ci îmi doream să oprim acest cerc vicios. Am fost respins virulent de această gașcă de, cum ai zis, securiști? Care conduce PSD-ul. Grindeanu, Rogobete. Eu îți spun doar vocile pe care le-am văzut, care au ieșit public să respingă această idee. Așa că ei, dacă mai au conștiința unui partid politic, să se prezinte în fața românilor, față de primarii lor, față de alegătorii lor, vor face ce este corect. Repet, nu voi intra eu la guvernare, nu asta este dorința mea. Dorința mea este să văd puțină dreptate în țara mea pentru fiul meu.”, afirmă liderul AUR.

România trebuie să fie o țară a dreptății

Simion a insistat asupra faptului că obiectivul său politic nu este obținerea de funcții. El dorește apărarea principiilor și a dreptății pentru români. El spune că vrea o Românie condusă de propriul popor.

„Altceva nu mă interesează. Eu nu am nimic de preț în viața asta, decât felul în care se uită oamenii la mine. Sunt dator. 5.300.000 de voturi am avut. Traian Băsescu și Klaus Iohannis au avut mai puține voturi și au ajuns președinții României. Voi avea grijă ca România să fie o țară a dreptății în care românii să se guverneze singuri. Asta este scopul meu politic. Și sunt convins că voi ajunge să îl văd.”, spune liderul AUR.

Mediafax
Omenirea trebuie să aleagă între pace și război, declară Xi Jinping la parada militară din Beijing
Digi24
VIDEO Imagini virale cu un obiect aruncat pe fereastra Casei Albe stârnesc un val de conspirații. Trump contrazice explicațiile oficial
Cancan.ro
Maria Avram de la Insula Iubirii 2025 a vrut să se sinucidă când a văzut că a fost înșelată de soțul Marius
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Mediafax
47 de percheziții în Capitală și opt județe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la peste 90 de milioane de lei
Click
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
Wowbiz
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Antena 3
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar în poză, la Beijing, cu cei mai faimoși dictatori ai planetei - Xi, Putin și Kim
Digi24
FOTO Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
Cancan.ro
Singura condiție în care Ilie Bolojan și-ar da demisia din funcție: 'Sper să găsim o soluție pentru că…
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
observatornews.ro
A ieșit la plimbare cu părinții și a murit după ce a călcat pe un fir electric neizolat. Tragedie în Vaslui
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
KanalD
Rechizite gratuite pentru toți preșcolarii din acest județ. Le vor găsi direct pe bănci
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
🔊 Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?🔊
Descopera.ro
Astronomii au descoperit ceva MASIV în galaxia noastră
Capital.ro
Statul vrea bani de la români. Trebuie să achitați minim 500 de lei începând de vineri. Termenul final este 12 septembrie
Evz.ro
Religia, armă de propagandă. Moscova orchestrează tensiuni electorale la Chișinău
A1
Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Cum a reacționat Marian când a văzut-o pe Bianca la ultima Ceremonie a focului. Ce a urmat
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe urmele lui, încă de când a săvârșit crima tragică! Acesta a intrat în pământ, la propriu
RadioImpuls
Jack Osbourne rupe tăcerea în urma comentariilor jignitoare făcute de Roger Waters la adresa tatălui său: „Cât de patetic și de depășit ai devenit”. Fiul lui Ozzy Osbourne a dat de pământ cu fondatorul Pink Floyd
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
(P) De la Ceremonie la Petrecere: Ghidul Invitatului Modern la Nuntă
POLITICĂ Noi contre între Diana Șoșoacă și Jandarmeria Română: „Vă fac plângere penală. Amenda este de la un milion de euro, în sus”
10:58
Noi contre între Diana Șoșoacă și Jandarmeria Română: „Vă fac plângere penală. Amenda este de la un milion de euro, în sus”
ULTIMA ORĂ MAE reacționează dur după ce Năstase și Dăncilă au stat lângă Putin și Xi: România nu este şi nu poate fi reprezentată de astfel politicieni
10:56
MAE reacționează dur după ce Năstase și Dăncilă au stat lângă Putin și Xi: România nu este şi nu poate fi reprezentată de astfel politicieni
ACTUALITATE Nicușor Dan l-a scos la tablă pe Ilie Bolojan, la întâlnirea de la Cotroceni. Ce problemă i-a dat să rezolve președintele premierului
10:53
Nicușor Dan l-a scos la tablă pe Ilie Bolojan, la întâlnirea de la Cotroceni. Ce problemă i-a dat să rezolve președintele premierului
SPORT Cine transmite la TV România – Canada și Cipru – România la fotbal
10:49
Cine transmite la TV România – Canada și Cipru – România la fotbal
HOROSCOP Cele 3 zodii care au noroc dublu în carieră, dragoste și finanțe, în septembrie 2025. Urmează o perioadă binecuvântată pentru acești nativi
10:45
Cele 3 zodii care au noroc dublu în carieră, dragoste și finanțe, în septembrie 2025. Urmează o perioadă binecuvântată pentru acești nativi