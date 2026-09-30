Editorialistul și colaboratorul Gândul, Patrick André de Hillerin, s-a stins din viață la vârsta de 52 de ani și a lăsat în urmă patru căței care își caută acum un nou cămin. Rudele lui Patrick au postat un mesaj pe pagina de Facebook a regretatului jurnalist, în care le-au cerut oamenilor să îi ajute pe cei „patru blănoși”. Potrivit mesajului, acest lucru l-ar face pe Patrick să plece liniștit. Chiar dacă este greu ca toți cei patru căței să fie adoptați împreună, astfel încât să rămână în continuare unul alături de celălalt, rudele jurnalistului spun că ar fi de preferat ca aceștia să fie adoptați câte doi.
Patrick a decis să-i păstreze pe cei doi puișori, procreați în urma unei nefericite, devenite fericite, întâmplări. Ba chiar el a fost cel care i-a moșit. A încercat să le găsească stăpâni, dar, pe măsură ce creșteau, i-au devenit din ce în ce mai simpatici și nu s-a mai putut despărți de ei. Numele lor sunt Bernie și Giovanna, iar pe 17 noiembrie împlinesc trei ani. Sunt albi ca tatăl lor, Alpha, și au câteva pete moștenite de la mama lor. Amândoi sunt foarte jucăuși și iubitori și dormeau, de obicei, în pat cu Patrick. Giovanna este castrată, în timp ce Bernie nu este.
„Patrick a fost cel care i-a moșit, într-o noapte de noiembrie. A stat ore întregi cu Toni și a ajutat-o și așa au venit în lumea lui Bernie și Giovanna. Scorpioni ca și el. Albi ca tatăl lor. Cu ceva pete de la mama lor. Cu alură de dog și caracter de setter englez. În primă fază, Patrick a vrut să le găsescă familii, să-i dea spre adopție. Pe măsură ce puii au crescut și au devenit din ce în ce mai simpatici, s-a atașat tot mai mult de ei. Au rămas și ei. Bernie și Giovanna împlinesc pe 17 noiembrie trei ani. Giovanna e castrată, Bernie nu. Sunt activi, simpatici, se mai hârâie între ei, dar se iubesc. Și-l iubeau enorm pe Patrick. Au dormit cu el în pat de când au reușit să se urce în pat și apoi de oricâte ori au prins ocazia, spre disperarea lui Alpha, care și-ar fi dorit să doarmă el cu tatăl lui. Dar, pentru că toți erau mari, nu încăpeau”, scrie în postare.
În finalul mesajului, rudele lui au adăugat că își doresc soluții concrete, fără reproșuri sau comentarii potrivit cărora familia nu s-ar implica. Aceștia au precizat că aceasta este soluția la care au putut ajunge și că, deși Patrick este de neînlocuit pentru cei patru câini, cu siguranță jurnalistul și-ar dori ca, în locul lui, să fie acum alți oameni iubitori care să aibă grijă de ei.
„Patrick va fi – pentru noi și pentru ei – de neînlocuit. Dar Patrick și-ar dori să poată fi înlocuit acum. Cu oameni care să le ofere copiilor lui blănoși un cămin, hrană și, mai ales, afecțiune. Haideți să nu-l dezamăgim. Deși era adesea necăjit din cauza semenilor lui, a continuat să creadă în oameni și în umanitate.
Rugămintea este să căutăm soluții concrete, nu comentarii și reproșuri de genul «de ce nu se implică familia». Familia se implică. Dacă ar exista o altă soluție, nu ar mai exista această postare”, au scris rudele lui Patrick.
Jurnalistul a început să scrie din adolescență și a debutat în presa studențească în perioada manifestației din Piața Universității. Patrick André de Hillerin a intrat în presă în 1990, la numai 15 ani. A debutat în timpul manifestației din Piața Universității, scriind pentru revista Ligii Studenților, iar apoi a ajuns la Cațavencu – săptămânal incomod, una dintre publicațiile care aveau să dea tonul satirei politice românești în primii ani de după comunism.
În august 2025, după 35 de ani de presă, s-a alăturat echipei Gândul, unde a început să publice săptămânal editoriale despre actualitatea politică și socială. Activitatea sa jurnalistică a continuat și în 2026.