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Ion Cristoiu susține că arestarea lui Călin Georgescu s-a decis „în altă parte”: „Nu s-a luat de către judecătorii CAB”

Andrei Rosz
Ion Cristoiu susține că arestarea lui Călin Georgescu s-a decis „în altă parte”: „Nu s-a luat de către judecătorii CAB”
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Ion Cristoiu susține că arestarea lui Călin Georgescu nu a fost decizia judecătorilor Curții de Apel București. Jurnalistul precizează că decizia ar fi fost luată la Cotroceni sau la Bruxelles. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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Ion Cristoiu face presupuneri în cazul lui Georgescu. Cine ar fi luat decizia de arestare?

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu susține că decizia din dosarul Georgescu a fost luată la Cotroceni, la Bruxelles sau la Washington. Acesta menționează că discuția juridică din jurul dosarului nu are niciun sens. Decizia de arestare preventivă, adaugă jurnalistul, nu a fost luată de judecători. Cristoiu admite că nu înțelege ce se urmărește în cazul lui Călin Georgescu.

„Mi se pare stupid să se discute din punct de vedere juridic. Domnul Călin Georgescu este cel mai important personal din România și orice decizie a justiției din România se ia la Cotroceni, la Bruxelles sau cel mult la Washington. Deci din punctul acesta de vedere nu pot să mă pronunț dacă a fost corectă sau n-a fost corectă decizia. Decizia ca el să fie arestat preventiv nu s-a luat de către acești amărâți de judecători, ci s-a luat în altă parte. Atunci vă întreb ce se urmărește aici? Pe mine mă depășește.”, explică scriitorul. 

„Nu dau 2 bani pe dosarul lui Călin Georgescu, cum nu dau 2 bani pe justiția din România”

Jurnalistul susține că a văzut de multe ori situații în care a trebuit să intervină la arbitraj un alt judecător. Cel mai important lucru, adaugă acesta, este să se afle cine este acest judecător care a decis arestarea lui Georgescu. Cristoiu precizează că nu crede în probele din dosarul Georgescu, cum nu mai crede nici în justiție.

„Filmul ăsta cu al treilea judecător care intervine, l-am mai văzut de nenumărate ori. Cel mai important este să vedem cine este acest al treilea judecător. De regulă e cineva dintre șefi. Am studiat la foarte multe cazuri când a fost așa la arbitraj și a venit un al treilea judecător. Nu dau 2 bani pe dosarul lui Călin Georgescu, cum nu dau 2 bani pe justiția din România.”, menționează jurnalistul. 

Cine este judecătorul care l-a trimis pe Georgescu în arest preventiv?

Cele două judecătoare ale Curții de Apel București nu s-au înțeles privind măsura arestului preventiv al lui Călin Georgescu. Cel de-al treilea judecător chemat să încline balanța în cazul Rusen – Georgescu se numește Dragoș Valentin Mirea și este fost șef al Secției Penale de la Judecătoria Cornetu.

În februarie 2021, Mirea a stabilit achitarea a doi agenți de Poliție din IPJ Ilfov, acuzați de purtare abuzivă. Ulterior, Secția Penală a Curții de Apel București a stabilit desființarea deciziei lui Mirea. S-a decis condamnarea celor doi agenți la câte un an de închisoare cu suspendare.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv

DIICOT a cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile, însă Tribunalul București a respins cererea și, pe 23 septembrie, l-a plasat pe Georgescu sub control judiciar pentru 60 de zile. Procurorii au contestat hotărârea, astfel că astăzi, 29 septembrie, cazul a ajuns la Curtea de Apel București. Cele două judecătoare din complet au avut astăzi opinii diferite asupra măsurii preventive. Motiv pentru care s-a constituit un complet de divergență, cu un al treilea judecător. Georgescu a fost audiat din nou în cursul după-amiezii și a plecat de la instanță în jurul orei 16:30, în așteptarea pronunțării. Ulterior, al treilea judecător a decis ca Georgescu să fie arestat preventiv.

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