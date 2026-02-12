Carrefour anunță oficial că pleacă din România. Frații Pavăl, patronii Dedeman, cumpără cu 823 de milioane de euro toate magazinele

Gigantul francez Carrefour și-a anunțat ieșirea de pe piața din România. Toate magazinele vor fi preluate de frații Pavăl, patronii Dedeman. Este cea mai puternică tranzacție a începutului de an.

UPDATE | Poziția Pavăl Holding

”Pavăl Holding, vehiculul de investiţii al familiei Pavăl şi acţionar majoritar al Dedeman, anunţă semnarea unui acord de negociere exclusivă cu Grupul Carrefour pentru preluarea operaţiunilor din România. Această etapă marchează extinderea portofoliului grupului către un nou segment strategic: retailul alimentar”, transmite grupul.

“Am urmărit dintotdeauna cu interes evoluţia modelului de business dezvoltat de Carrefour. Ideea de a reuni o ofertă extinsă de produse într-un singur loc a reprezentat un reper important pentru noi şi ne-a inspirat inclusiv în modul în care am dezvoltat Dedeman. Totodată, Carrefour România a deschis drumuri importante în relaţia cu producătorii locali, promovând autenticitatea produselor româneşti. Este o filosofie în care ne regăsim pe deplin deoarece un business sănătos creşte doar alături de comunitatea care îl susţine”, a declarat Dragoş Pavăl, Preşedinte Pavăl Holding şi Dedeman.

Această etapă reprezintă un pas strategic pentru Pavăl Holding: consolidarea capitalului românesc într-un sector dinamic, investiţii pe termen lung şi continuarea unei dezvoltări sustenabile, bazate pe echipe şi parteneriate solide, menţionează Pavăl Holding.

“Pornim cu încredere, ştiind că echipa Carrefour România reuneşte profesionişti cu experienţă şi procese interne bine puse la punct. Această echipă reprezintă fundamentul pe care vom continua să construim, să dezvoltăm parteneriatele locale şi să le oferim clienţilor o experienţă de cumpărături modernă, eficientă şi adaptată nevoilor lor”, a completat Dragoş Pavăl.

Deşi Pavăl Holding şi-a extins în ultimii ani prezenţa şi în afara ţării, prin investiţii în sectoare precum ospitalitatea şi retailul de bricolaj (Praktiker Hellas), România rămâne piaţa principală de dezvoltare a grupului.

UPDATE | Comunicatul Carrefour

Carrefour anunță vânzarea Carrefour România către Pavăl Holding, pe baza unei valori a companiei de 823 milioane de euro

București, 12 februarie: Carrefour anunță că a intrat în negocieri exclusive cu Pavăl Holding în vederea transferului operațiunilor sale din România. Tranzacția este parte a procesului de revizuire strategică inițiat de Grup la începutul anului 2025.

Pavăl Holding este vehiculul de investiții al familiei Pavăl, unii dintre cei mai importanți antreprenori români și proprietarii Dedeman, liderul pieței de retail de bricolaj din România și una dintre cele mai de succes companii antreprenoriale locale.

Valoarea tranzacției se bazează pe o evaluare a companiei de aproximativ 823 milioane de euro.

Carrefour România operează o rețea multi-format de 478 de unități comerciale, incluzând 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de magazine de tip discount, și a înregistrat vânzări brute (TTC) de aproximativ 3,2 miliarde de euro în 2024 și estimat 2025, reprezentând circa 3,5% din vânzările totale ale Grupului.

Finalizarea tranzacției este condiționată de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente și este preconizată pentru semestrul al doilea al anului 2026.

„Vânzarea Carrefour România reflectă progresul solid al procesului de revizuire a portofoliului inițiat la începutul anului 2025.

În urma tranzacțiilor semnificative finalizate în ultimele 12 luni – în special preluarea tuturor participațiilor minoritare în Carrefour Brazilia și vânzarea Carrefour Italia – Grupul își continuă transformarea și se concentrează asupra celor trei piețe strategice principale.

În acest context, vom prezenta pilonii-cheie ai planului nostru strategic săptămâna viitoare.

Doresc să mulțumesc tuturor colegilor din cadrul Carrefour România pentru dedicarea și profesionalismul lor, care au contribuit la construirea unui business solid. Sunt încrezător că acest acord cu Paval Holding va reprezenta o oportunitate importantă pentru dezvoltarea și succesul continuu al companiei”, a declarat Alexandre Bompard, Chairman și CEO, Carrefour.

Rezultate estimate Carrefour România 2025

Vânzări nete – 2,770 milioane de euro

EBITDA – 173 milioane de euro

Venit operațional recurent (ROI) – 29 milioane de euro

Datorie IFRS 16 – 308 milioane de euro

Despre Grupul Carrefour

Cu o rețea multi-format de peste 15.000 de magazine în peste 40 de țări, Grupul Carrefour este unul dintre principalii retaileri de produse alimentare din lume. În 2024, Carrefour a generat venituri de 94,6 miliarde EUR. Rețeaua de magazine integrate are peste 300.000 de angajați, care contribuie la transformarea Carrefour în liderul global în tranziția alimentară pentru toți, oferind alimente de înaltă calitate, accesibile și la prețuri accesibile în fiecare zi. În total, peste 500.000 de persoane lucrează sub brandul Carrefour la nivel mondial.

Știrea inițială

Carrefour nu va mai opera pe piața românească, iar anunțul oficial a fost făcut chiar de compania franceză.

„Carrefour îşi continuă transformarea”

Cel mai târziu în a doua jumătate a anului se va finaliza vânzarea Carrefour către Pavăl Holding, grup de firme controlat de frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii celui mai puternic magazin de bricolaj, Dedeman. Tranzacția este una gigant pentru piața internă: 823 de milioane de euro.

Deocamdată, sunt în curs de obținere a tuturor autorizaţiilor de reglementare necesare parafării unei asemenea afaceri.

Carrefour este cel mai mare retailer alimentar din Europa, iar joi, 12 februarie, a confirmat zvonurile care circulau: își vinde toate magazinele din România către Pavăl Holding. Din cele transmise de conducerea companiei franceze, vânzarea diviziei românești face parte dintr-o repoziționarea grupului, iniţiată încă de anul trecut.

„Cesiunea Carrefour România confirmă progresul bun al revizuirii portofoliului iniţiată în 2025. După schimbările majore realizate în ultimele 12 luni, în special răscumpărarea acţiunilor minoritare ale Carrefour Brazilia şi vânzarea Carrefour Italia, grupul îşi continuă transformarea şi reorientarea către cele trei ţări principale.

În acest context, miercurea viitoare vom prezenta principalele axe ale noului nostru plan strategic. Aş dori să mulţumesc tuturor colegilor noştri de la Carrefour România pentru devotamentul, profesionalismul şi serviciile pe care le oferă clienţilor noştri, ceea ce a permis construirea unei companii solide. Sunt convins că acordul pe care l-am încheiat cu Pavăl Holding reprezintă o oportunitate excelentă pentru continuarea succesului lor”, a transmis CEO-ul Alexandre Bompard, într-un comunicat de presă, citat de Reuters.

În prezent, cele mai mari piețe de desfacere pentru Carrefour sunt Franţa, Brazilia şi Spania.

Prezența Carrefour în România: 478 de magazine

În România, Carrefour operează o reţea de 478 de magazine (55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 de magazine de proximitate şi 30 de magazine discount). Cifra de afaceri anuală (2025) a fost de 3,2 miliarde de euro, ceea ce reprezintă aproximativ 3,5% din cifra de afaceri a grupului, scrie news.ro.

CEO al colosului Carrefour încă din 2017, Alexandre Bompard a anunțat anul trecut că tot grupul trece printr-o transformare strategică a portofoliului de activităţi, inclusiv prin studierea posibilelor cedări de active imobiliare şi filiale. Șefii Carrefour aveau în vedere diviziile deschise în țări considerate mai puţin „strategice” pentru compania franceză.

