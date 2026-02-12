Birocrația UE, sub „foc încrucișat”. Ursula von der Leyen: Liderii naționali, vinovați pentru blocajul economic al UE

Președinta Comisiei Europene susține că statele membre nu pot transforma mereu Bruxelles-ul în „țap ispășitor” pentru birocrația excesivă și slăbiciunile pieței unice. Mesajul șefei CE vine exact înaintea reuniunii decisive a Consiliului European din Belgia.

Președinta Comisia Europeană, Ursula von der Leyen, a lansat un avertisment ferm către capitalele europene, afirmând că liderii naționali poartă o parte majoră din responsabilitatea pentru stagnarea economică a Uniunii Europene și nu mai pot da vina exclusiv pe birocrația de la Bruxelles, scrie Politico.eu.

Avertismentul șefei Comisiei Europene vine chiar în contextul deplasării sale către retragerea Consiliului European de la Castelul Alden Biesen, din Belgia, unde liderii celor 27 de state membre vor discuta astăzi o serie măsuri de relansare a competitivității economice a UE, aflată sub presiune puternică din partea Statelor Unite și a Chinei.

În timp ce temerile legate de declinul industrial al Europei ating cote ridicate, tensiunile dintre instituțiile europene și capitalele naționale, în special Berlin și Roma, s-au intensificat, pe fondul disputelor privind responsabilitatea pentru suprareglementare și fragmentarea pieței unice.

Ursula cere asumare și responsabilitate din partea statelor membre

Anticipând un atac concertat al liderilor naționali asupra Bruxelles-ului, von der Leyen a ieșit la rampă miercuri cu două discursuri dure. Într-o intervenție în fața Parlamentului European de la Strasbourg, ea a cerut statelor membre să își asume propriile eșecuri.

„Trebuie să ne uităm și la nivel național… la straturile suplimentare de legislație națională care doar îngreunează viața întreprinderilor și creează noi bariere în piața noastră unică”, a declarat Ursula von der Leyen.

Președinta Comisiei a afirmat că piața unică rămâne fragmentată de obstacole administrative și reglementări naționale incompatibile.

Printre exemplele invocate se numără lipsa unei piețe de capital funcționale la nivel european, nerecunoașterea calificărilor profesionale între statele membre și regulile diferite de etichetare care blochează revânzarea produselor peste graniță.

Unul dintre exemplele concrete menționate de von der Leyen vizează transportul rutier de marfă.

„Un camion poate transporta 44 de tone pe drumurile belgiene, dar numai 40 de tone pe drumurile franceze”, a explicat ea, arătând că legislația de armonizare propusă de Comisie este încă blocată după aproape doi ani de negocieri.

Șefa executivului european a reamintit că a introdus deja zece pachete legislative de tip „omnibus”, menite să reducă birocrația și să economisească aproximativ 15 miliarde de euro anual, însă a insistat că statele membre nu își respectă partea de angajamente.

Într-un al doilea discurs, susținut la un summit industrial din Anvers, von der Leyen a reluat criticile, evidențiind discrepanțele dintre practicile naționale.

„Transportul deșeurilor dintr-un stat membru în altul ar trebui să fie eficient, ușor și rapid. Dar practicile naționale diferite îl fac extrem de complex”, a spus ea, menționând inclusiv situații în care unele state acceptă doar corespondența prin fax.

Marile puteri europene dau vina pe Bruxelles pentru blocajul economic al UE

În pofida acestor reproșuri, capitalele continuă să arunce vina asupra Bruxelles-ului. Germania și Italia au elaborat un document comun înaintea reuniunii de la Alden Biesen, cerând ca UE „să se limiteze” în adoptarea de noi reguli și să renunțe la propunerile legislative care ar crea sarcini administrative suplimentare.

Cancelarul german Friedrich Merz a întărit această poziție într-un discurs susținut miercuri seara, afirmând că „blocajul” pentru economia germană provine din anumite părți ale Comisiei Europene și ale Parlamentului European.

Deși a recunoscut intențiile Ursulei von der Leyen de a reduce birocrația, Merz a admis că „nu suntem acolo unde ar trebui să fim”.

Un diplomat european a descris schimbul de acuzații drept „parte din joc”, dar a avertizat că acest transfer de responsabilitate întârzie reformele reale.

Expertul Georg Zachmann, de la think tank-ul Bruegel din Bruxelles, consideră că liderii naționali preferă soluțiile proprii, care subminează piața unică și alimentează o „luptă pentru putere” între UE și statele membre.

Frustrarea Comisiei nu este una recentă. Comisarul european pentru industrie, Stephane Sejourne, a cerut în repetate rânduri statelor membre să elimine barierele naționale și să își asume responsabilitatea pentru funcționarea pieței unice.

Într-o scrisoare adresată capitalelor, el a avertizat că reformele de la Bruxelles nu pot avea efect fără acțiuni concrete la nivel național.

Înaintea reuniunii de joi, Sejourne a declarat că „discuțiile privind piața unică au durat destul” și că acum este rândul statelor membre să elimine activ obstacolele pe care ele însele le-au creat.

