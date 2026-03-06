H.D. Hartmann: „Macron vrea prin umbrela nucleară să transforme continentul european într-unul nuclear”

În ediția din 4 martie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, analistul politic H.D. Hartmann a vorbit despre președintele francez Emmanuel Macron, legând acțiunile acestuia de contextul războiului din Iran și de pierderile Franței în structurile NATO sub administrația Trump. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

H.D. Hartmann subliniază momentul ales de Macron: în plină escaladare a războiului din Iran, liderul francez apare într-o poză simbolică în fața unui siloz nuclear cu rachete lansate vertical (la 45 de grade, contrar afirmațiilor oficiale).

„În momentul războiului din Iran, Macron își alege momentul, să se așeze în fața unui siloz nuclear cu emitere verticală. Rachetele nucleare sunt la 45 de grade. El nuclearizează continentul european. Mai ții minte când URSS-ul era condamnat că a pus bombe atomice și a pus bombele atomice în Cehia, în Polonia, în Cehoslovacia… Chestiunea asta o face împotriva Americii și împotriva oricui din Uniunea Europeană” , spune analistul Hartmann

Pierderi franceze în NATO sub Trump- Hartmann detaliază motivele reacției Franței:

Pierderea funcției de secretar general adjunct al NATO pentru diplomație publică, tradițional deținută de Franța de pe vremea lui Sarkozy (când Parisul s-a reîntors în comandamentele NATO).

Excluderea din postul de comandant adjunct al statului major al NATO.