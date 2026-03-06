H.D. Hartmann: „Macron vrea prin umbrela nucleară să transforme continentul european într-unul nuclear”

În ediția din 4 martie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, analistul politic H.D. Hartmann a vorbit despre președintele francez Emmanuel Macron, legând acțiunile acestuia de contextul războiului din Iran și de pierderile Franței în structurile NATO sub administrația Trump. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show
H.D. Hartmann subliniază momentul ales de Macron: în plină escaladare a războiului din Iran, liderul francez apare într-o poză simbolică în fața unui siloz nuclear cu rachete lansate vertical (la 45 de grade, contrar afirmațiilor oficiale).
„În momentul războiului din Iran, Macron își alege momentul, să se așeze în fața unui siloz nuclear cu emitere verticală. Rachetele nucleare sunt la 45 de grade. El nuclearizează continentul european. Mai ții minte când URSS-ul era condamnat că a pus bombe atomice și a pus bombele atomice în Cehia, în Polonia, în Cehoslovacia… Chestiunea asta o face împotriva Americii și împotriva oricui din Uniunea Europeană” , spune analistul Hartmann
Pierderea funcției de secretar general adjunct al NATO pentru diplomație publică, tradițional deținută de Franța de pe vremea lui Sarkozy (când Parisul s-a reîntors în comandamentele NATO).
Excluderea din postul de comandant adjunct al statului major al NATO.
„Franța a fost cam exclusă de către Trump din funcțiile de conducere din NATO. Și atunci ce face Franța? Singurul atu pe care îl are, bineînțeles că nu sunt transgenderii care și-au bătut joc la deschiderea olimpiadei de tradițiile creștine ale Europei. Bineînțeles că nu atuul este minciuna, i-au furat coroanele regale și ei nici astăzi, nu știu unde se află bijuturile regale de la Luvru, dar nu este nici madame Brigitte Macron