Adrian Severin: „Victoria și înfrângerea reprezintă altceva pentru popoarele religioase”

În emisiunea Marius Tucă Show din 3 martie 2026, Adrian Severin critică titlul bombastic din The Independent despre atacul lui Trump asupra Iranului, considerându-l neconvingător și exagerat.

Adrian Severin vede decizia ca pe una dramatică, dar greșită, bazată pe o presupunere tipic americană că toate popoarele gândesc și reacționează la fel ca SUA. Severin mai argumentează că americanii proiectează propria lor logică asupra popoarelor orientale, influențate de valori religioase, unde noțiunile de victorie și înfrângere diferă fundamental.

„Dar argumentele acelea nu m-au convins ca să susțină titlul. Sigur că este o decizie dramatică, după părerea mea este o decizie greșită. Se bazează pe un calcul schematic pe prezumția tipic americană. Toată lumea gândește ca americanii, toată lumea acționează ca americanii, toată lumea simte ca americanii, dar popoarele acestea orientale și mai ales popoarele care au o anumită structură marcată de valori religioase, aceste popoare gândesc altfel decât americanii. Pentru ei victorie, înfrângere înseamnă altceva” , spune Adrian Severin

Implicații geopolitice

Critica lui Severin evidențiază un calcul „schematic” american, ignorând diferențele culturale, ceea ce ar putea duce la escaladări imprevizibile în Orientul Mijlociu.