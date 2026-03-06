Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » H.D. Hartmann: „Iranul a atacat țările musulmane pentru a escala conflictul, sperând ca o rachetă să pătrundă barierele, astfel își arătau puterea”

H.D. Hartmann: „Iranul a atacat țările musulmane pentru a escala conflictul, sperând ca o rachetă să pătrundă barierele, astfel își arătau puterea”

Malina Maria Fulga
06 mart. 2026, 07:30, Marius Tucă Show
H.D. Hartmann: „Iranul a atacat țările musulmane pentru a escala conflictul, sperând ca o rachetă să pătrundă barierele, astfel își arătau puterea”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, analistul politic H. D. Hartmann a comentat strategiile celor implicați în conflictul armat izbucnit în Orientul Mijlociu, prezentând tactica Iranului și motivul pentru care a atacat țări musulmane. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

H. D. Hartmann susține că, în urma altor conflicte, Iranul ar fi învățat care sunt tacticile Israelului, astfel așteptându-se ca acesta să atenteze la liderul suprem sau la bazele de comandă prin lansarea rachetelor balistice.

„Eu cred că după războiul de 12 zile de anul trecut, ei au învățat profilul atacurilor israeliene. Au lăsat acel război să decurgă ca să învețe cum reacționează Israelul și apoi, prin alăturare, Statele Unite. Eu cred că ei au știut exact că israelienii vor încerca uciderea leadership-ului iranian, că vor încerca distrugerea centrelor de comandă ale lansărilor de rachete neconventionale, balistice sau nebalistice. Eu cred că ei au învățat profilul atacului. De aceea, de trei zile, Iranul știe cum să atace. Este a treia zi, acum a patra zi, dar de ieri numărul rachetelor iraniene a scăzut dramatic.”

Analistul politic susține că, prin atacarea țărilor musulmane, Iranul a urmărit două obiective clare. În primul rând, știa că statele arabe nu se vor alia cu Israelul împotriva unei alte țări musulmane. În al doilea rând, orice rachetă care ar fi penetrat apărarea ar fi servit drept demonstrație de forță prin distrugerea unei baze americane. În final, acesta afirmă că obiectivul SUA de a schimba regimul de la Teheran nu se va realiza în urma acestui conflict.

„Dar, prin faptul că a atacat țările arabe, Iranul a știut că acestea nu pot răspunde la acest atac pentru că este o țară musulmană. Țările musulmane nu se pot alia cu Israelul pentru a ataca o altă țară, escaladând conflictul. Dacă trece o rachetă, chiar și pentru o clipă, și distruge o bază militară americană de oriunde s-ar afla, de pe teritoriul uneia dintre acele țări, este simbolistică. Arată că Iranul este o supraputere regională? Arată. Arată că Iranul trebuie sprijinit? Arată. Nu cred că vor obține o schimbare de regim. Iranul va avea bomba atomică.”

Recomandarea video

Mediafax
O anchetă americană indică o posibilă responsabilitate a SUA în atacul asupra unei școli de fete din Iran
Digi24
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Cancan.ro
A băgat divorț de soție și a fugit la Insula Iubirii 2026! Vedeta a publicat primele imagini din Thailanda: 'Sezonul X'
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Prețul carburanților, umflat nejustificat în România. Transportatorii economisesc 3.000 de lei la un plin făcut în Bulgaria
Mediafax
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate
Click
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Digi24
În două luni, SUA l-au capturat pe Maduro și l-au ucis pe Khamenei. Este Putin îngrijorat că ar putea fi următorul pe lista lui Trump?
Cancan.ro
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
Ce se întâmplă doctore
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Descopera.ro
Foarte puțini oameni știu cum să-și restabilească echilibrul interior. Ce ne sfătuiesc psihologii?
FLASH NEWS Nicușor Dan spune că a analizat „zeci de ore” procurorii înainte de numirea șefilor marilor parchete: „Sunt complet în dezacord cu ce se spune”
08:18
Nicușor Dan spune că a analizat „zeci de ore” procurorii înainte de numirea șefilor marilor parchete: „Sunt complet în dezacord cu ce se spune”
CONTROVERSĂ Următoarea „țință” a lui Trump după Iran: „Cuba este doar o chestiune de timp”
08:12
Următoarea „țință” a lui Trump după Iran: „Cuba este doar o chestiune de timp”
ECONOMIE Pensionarii din aceste orașe din România iau lunar 546 lei în plus la pensie
07:59
Pensionarii din aceste orașe din România iau lunar 546 lei în plus la pensie
RĂZBOI Donald Trump, despre continuarea războiului din Orientul Mijlociu: „Nu am nicio limită de timp pentru războiul cu Iranul”
07:31
Donald Trump, despre continuarea războiului din Orientul Mijlociu: „Nu am nicio limită de timp pentru războiul cu Iranul”
METEO A venit primăvara, dar vara bate la ușă! Pe ce dată va fi prima temperatură de peste 30°C în România, potrivit meteorologilor EaseWeather
07:31
A venit primăvara, dar vara bate la ușă! Pe ce dată va fi prima temperatură de peste 30°C în România, potrivit meteorologilor EaseWeather
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 7: Atacuri masive israeliene asupra Teheranului. Hezbollah cere evacuări la graniță. Trump: Armata iraniană e aproape distrusă
07:17
🚨 Lupte în Orient, ziua 7: Atacuri masive israeliene asupra Teheranului. Hezbollah cere evacuări la graniță. Trump: Armata iraniană e aproape distrusă

Cele mai noi

Trimite acest link pe