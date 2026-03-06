H.D. Hartmann: „Iranul a atacat țările musulmane pentru a escala conflictul, sperând ca o rachetă să pătrundă barierele, astfel își arătau puterea”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, analistul politic H. D. Hartmann a comentat strategiile celor implicați în conflictul armat izbucnit în Orientul Mijlociu, prezentând tactica Iranului și motivul pentru care a atacat țări musulmane. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

H. D. Hartmann susține că, în urma altor conflicte, Iranul ar fi învățat care sunt tacticile Israelului, astfel așteptându-se ca acesta să atenteze la liderul suprem sau la bazele de comandă prin lansarea rachetelor balistice.

„Eu cred că după războiul de 12 zile de anul trecut, ei au învățat profilul atacurilor israeliene. Au lăsat acel război să decurgă ca să învețe cum reacționează Israelul și apoi, prin alăturare, Statele Unite. Eu cred că ei au știut exact că israelienii vor încerca uciderea leadership-ului iranian, că vor încerca distrugerea centrelor de comandă ale lansărilor de rachete neconventionale, balistice sau nebalistice. Eu cred că ei au învățat profilul atacului. De aceea, de trei zile, Iranul știe cum să atace. Este a treia zi, acum a patra zi, dar de ieri numărul rachetelor iraniene a scăzut dramatic.”

Analistul politic susține că, prin atacarea țărilor musulmane, Iranul a urmărit două obiective clare. În primul rând, știa că statele arabe nu se vor alia cu Israelul împotriva unei alte țări musulmane. În al doilea rând, orice rachetă care ar fi penetrat apărarea ar fi servit drept demonstrație de forță prin distrugerea unei baze americane. În final, acesta afirmă că obiectivul SUA de a schimba regimul de la Teheran nu se va realiza în urma acestui conflict.