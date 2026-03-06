Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Israelul nu are politică de război ca a Americii”

Ion Cristoiu: „Israelul nu are politică de război ca a Americii”

06 mart. 2026, 08:33, Video
Ion Cristoiu: „Israelul nu are politică de război ca a americii”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre faptul că Israelul nu are aceeași strategie de război ca America. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Păi, dovadă este că în momentul în care Bibi Netanyahu (n.r. Benjamin Netanyahu, primul ministru al Israelului) a fost nemulțumit că se fac negocieri, imediat Trump s-a dezmințit. Deci nu, dacă era numai America, nu era nicio problemă. Pentru că America are suficientă autoritate în toată lumea din zonă. S-a implicat aici un stat care are altă politică decât cea a Americii.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre faptul că Israelul nu are aceeași strategie de război ca America. El afirmă faptul că Statele Unite ale Americii au suficientă autoritate în toată lumea. Acesta susține că este pentru prima dată după războiul din Irak când SUA se implică direct armat într-un conflict. Jurnalistul susține că dacă era doar SUA în război cu Iranul lucrurile stăteau altfel. Implicarea Israelului este o chestiune delicată, mai ales din perspectiva de război a lui Netanyahu.

„Încă o dată, acolo… În primul rând, eu nu cred în planuri făcute pe hârtie. Avem o superputere militară care, pentru prima dată, de la războiul din Irak, e implicată ea. Ea e implicată, nu e proxim. Ea este în război, Statele Unite ale Americii sunt în război. Deci, în Ucraina putea, în orice moment, să spună bă nu ne-am bătut noi. De data aceasta SUA sunt implicate direct. Mult mai grav, această superputere militară este condusă de Israel. Păi, dovadă este că în momentul în care Bibi Netanyahu (n.r. Benjamin Netanyahu, primul ministru al Israelului) a fost nemulțumit că se fac negocieri, imediat Trump s-a dezmințit. Deci nu, dacă era numai America, nu era nicio problemă. Pentru că America are suficientă autoritate în toată lumea din zonă. S-a implicat aici un stat care are altă politică decât cea a Americii. Ei nu au această viziune. Mai ales prin Bibi Netanyahu… Israelul gândește: îi omorâm, îi belim, îi tăiem. Israelul este un stat urât în zonă. Adică una e să vină americanii să te cucerească și alta e să fie Israelul.”, a declarat Ion Cristoiu.

