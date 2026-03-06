Ion Cristoiu: „Israelul nu are politică de război ca a americii”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre faptul că Israelul nu are aceeași strategie de război ca America. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Păi, dovadă este că în momentul în care Bibi Netanyahu (n.r. Benjamin Netanyahu, primul ministru al Israelului) a fost nemulțumit că se fac negocieri, imediat Trump s-a dezmințit. Deci nu, dacă era numai America, nu era nicio problemă. Pentru că America are suficientă autoritate în toată lumea din zonă. S-a implicat aici un stat care are altă politică decât cea a Americii.”

