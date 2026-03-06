Hartmann: „Khamenei este considerat un martir. Conducerea asigurată de fiul său ar fi un semnal pentru europeni care vor să-l aducă pe fiul șahului”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a discutat despre posibilitatea ca fiul lui Khamenei să preia puterea. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, H.D. Hartmann a vorbit despre posibilitatea ca fiul lui Khamenei să preia puterea. Acesta spune faptul că este pentru prima dată în Iran când se revine la o formulă regaliană. El subliniază că această succesiune informală este împotriva șiismului. Analistul spune că liderul religios, Khamenei, este căzut ca un martir. H.D. Hartmann menționează că președintele Donald Trump nu susține reinstalare monarhiei Pahlavi.
„Deci, fiul lui Khamenei ar fi preluat puterea ca lider suprem, ceea ce nu mă miră. Este pentru prima dată când în Iran se revine la o formulă regaliană. Și ideea de a pune fiul fostului lider spiritual este împotriva șiismului, împotriva filozofiei șiite care este religia fundamentală a Iranului. Aceasta asigură lupta împotriva unui individ care era considerat prost pe vremea când era prinț moștenitor. Și tatăl lui a fost cel mai mare Șah al Iranului. Fiul Șahului era considerat un prăpădit prin faptul că se băga în seamă. Faptul că l-a numit pe fiul lui Khamenei… Khamenei este, la ora actuală, în mentalul public, un martir. Acesta a căzut în martiraj, așa se spune, omorât în martiraj. Asta mie îmi spune că, de fapt, este o replică la încercările europene de a îl băga pe fostul prinț moștenitor… Americanii nu vor să îl bage… Președintele Trump a zis că nu există așa ceva.”, a declarat H.D. Hartmann.