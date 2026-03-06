Ion Cristoiu: „Nicușor Dan face acum în fața războiului din Iran ceea ce făcea la primărie, se ascunde și dezleagă cuvinte încrucișate”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Nicușor Dan reacționează în fața războiului din Iran la fel cum o făcea și la Primăria Capitalei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Nicușor Dan face exact ce făcea și la primărie. Se închidea în birou și dezlega cuvinte încrucișate. Vorbesc serios! Este un personaj catastrofal pentru România. Mai ales acum, pentru că trebuie luate decizii, trebuie să ai o anumită atitudine. Nicușor, nu că nu are curaj, dar amână lucrurile.”

