Ion Cristoiu: „Nicușor Dan face acum în fața războiului din Iran ceea ce făcea la primărie, se ascunde și dezleagă cuvinte încrucișate”

Andrei Rosz
06 mart. 2026, 08:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Nicușor Dan reacționează în fața războiului din Iran la fel cum o făcea și la Primăria Capitalei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Nicușor Dan face exact ce făcea și la primărie. Se închidea în birou și dezlega cuvinte încrucișate. Vorbesc serios! Este un personaj catastrofal pentru România. Mai ales acum, pentru că trebuie luate decizii, trebuie să ai o anumită atitudine. Nicușor, nu că nu are curaj, dar amână lucrurile.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Nicușor Dan reacționează în fața războiului din Iran la fel cum o făcea și la Primăria Generală a Capitalei. Acesta a început prin a spune că actuala conducere a țării, mai ales pe plan de Apărare și Politică Externă este un cocktail fatal. Jurnalistul susține și că Nicușor Dan se ascunde într-un birou. Președintele rezolvă cuvinte încrucișate în timp ce lumea se află într-un război.

„Este un cocktail fatal. Nicușor Dan face exact ce făcea și la primărie. Se închidea în birou și dezlega cuvinte încrucișate. Vorbesc serios! Este un personaj catastrofal pentru România. Mai ales acum, pentru că trebuie luate decizii, trebuie să ai o anumită atitudine. Nicușor, nu că nu are curaj, dar amână lucrurile. Spune-mi și mie o decizie luată de el. A ținut-o o lună cu Bolojan. Dar nu a ținut-o o lună pentru că ar fi cumpănit… Când și-a ales consilierii, a anunțat că face alegerea, dar au trecut cu vreo trei luni. Am zis vai de mine… Și mai ții minte cum au frecat-o cu ăsta, cu DNA și cu Procurorul General? A venit Chiriac (n.r. Cristina Chiriac) Procuror General. Mai rău de atâta, nu că mai rău… Un personaj mai mediocru nu se putea da. A devenit Voineag adjunct. Nu are…”, a explicat jurnalistul.

