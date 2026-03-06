Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Din punct de vedere militar, armamentul nuclear este armamentul Apocalipsei, nu e o plăcintă. Umbrela Franței e o imbecilitate”

Ion Cristoiu: „Din punct de vedere militar, armamentul nuclear este armamentul Apocalipsei, nu e o plăcintă. Umbrela Franței e o imbecilitate”

Serdaru Mihaela
06 mart. 2026, 11:00, Marius Tucă Show

În emisiunea Marius Tucă Show din 5 martie 2026, jurnalistul Ion Cristoiu a demontat cu ironie și incisivitate pozițiile liderilor europeni față de dezbaterea militară actuală privind armamentul nuclear. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Fără menajamente, Cristoiu a pus degetul pe rană: absența unei strategii clare a României sub „umbrela” nucleară europeană și indecizia cronică a primarului general al Capitalei, Nicușor Dan.

„Un armament nuclear este un armament de Apocalipsă, da? Nu are importanță că bomba nucleară nu e un ulcior cu apă, nu e o plăcintă, ci se aduce bomba nucleară lângă Rusia. La Nicușor Dan am înțeles că el analizează. El analizează tot timpul. Dacă le pui paralel pe-al polonezului și pe-al lui Nicușor Dan, vei vedea că Nicușor Dan este în acea criminală indecizie care caracterizează tot mandatul lui de până acum” , spune Ion Cristoiu

Președintele francez Emmanuel Macron a fost ținta unei critici usturătoare. Cristoiu a mai amintit de inițiativele fluctuante ale lui Macron de la apelul la pace cu Rusia și vizita la Moscova (cu celebra masă lungă), la proiectul actual de „umbrela nucleară europeană.

„Aceea este o inițiativă. Repet. Dacă era prima a lui Macron, luam în serios. Întotdeauna el are treaba, la un moment dat a zis, hai să facem pace cu Rusia, după aceea a renunțat. A fost la Moscova, vă aduceți aminte de celebra masă? El are o problemă. El din când în când se culcă și visează că e Napoleon. Nu mai e. A vrut să facă această chestie, da? Ca să înlocuiască leaderhipul american”, conchide Cristoiu

