Ion Cristoiu: „America a vrut să-l îngenuncheze pe Putin cu scoaterea afacerilor occidentale din Rusia”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Ion Cristoiu a criticat atitudinea Occidentului față de războiul din Ucraina, acuzând o lipsă de implicare directă pe front și o strategie greșită față de Rusia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
„Pe linia frontului s-au măcelărit cu rușii, și în timpul acesta, occidentalii, în birouri, la cafenele, «ce eroi sunteți». Mi-ar fi convenit și mie. N-au participat pe teren. Foarte important. Și din când în când mai suflau în fundul lui Zelenski. Eu spun prima ticăloșie cu care nu sunt de acord în calitatea mea de ucrainean. Deci, tu mă îndemni pe mine să fiu erou, dar eu sunt în tranșee, nu tu. Și tu stai acolo și din când în când dai arme și din când în când mă lauzi că sunt erou. Păi dacă sunt erou, vino, trimite-l tu pe Jean, pe Fritz, să se bată cu mine.”, spune publicistul.
Invitatul consideră că strategia Occidentului de a înfrânge Rusia prin sancțiuni și presiune economică a fost o eroare, deoarece realitatea din teren a arătat contrariul.
„Acest război a fost dus dintr-o greșită apreciere a Rusiei. Și anume, s-a spus așa: bă, pornim acest război, băgăm sancțiuni, le luăm rușilor hamburgerul, rușii din Moscova nu mai pot trăi fără hamburgerul nostru și fără Coca-Cola, îl răsturnăm pe Putin și în felul acesta îngenunchem Rusia pentru toată lumea. Bă, Rusia a crescut în ultima vreme, sancțiunile nu le-au ieșit. Pe teren s-a întâmplat următorul lucru: rușii au ajuns pe litoral… Normal era ca eroii cu poporul ucrainean să facă zid, așa era, da? Sunt acum pe teren, pe teren s-a creat o realitate. Și anume, Rusia a cucerit 20%.”, declară Ion Cristoiu.