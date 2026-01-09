Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „Nu se dorește o revoluție adevărată în Venezuela”

Adrian Severin: „Nu se dorește o revoluție adevărată în Venezuela”

Alexandra Anton Marinescu
09 ian. 2026, 09:30, Marius Tucă Show
Adrian Severin: „Nu se dorește o revoluție adevărată în Venezuela”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre conflictul din Venezuela și despre reacția slabă a Europei. Discuția a pornit de la împărțirea resurselor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Nu se dorește o revoluție adevărată”

Fostul ministru explică miza concretă a confruntării printr-un exemplu. Petrolul Venezuelei este elementul central. Negocierea nu este una egală, ci una impusă. Procentele se mută până când se ajunge la o formulă acceptabilă pentru partea dominantă.

„Hai să mergem așa pe o chestiune concretă. Cât petrol cunoscut are Venezuela? Atât. E important? E important. Împărțim jumate voi, jumate noi. A, nu, nu merge. Eu vreau80% și voi 20%. A, nu, 20% nu. Vrem 40%, nu 40%, 30%, nu 30%, 35%. Bine, gata, hai. 35% voi. Și eu cred că și din acest motiv a fost lăsat foarte frumos tot regimul fără Maduro, dar tot regimul Maduro, pentru că nu se dorește o revoluție adevărată, o schimbare.”, afirmă invitatul.

Europa, lipsă de strategie

Întrebat de Marius Tucă despre reacția Europei la acțiunile lui Donald Trump și ale Americii, invitatul vorbește despre confuzie. Nu vede o poziție clară, nu vede un plan coerent.

„Arată reacția sau lipsa de reacție sau cum vreți să o numiți. Bălmăjeala, exact asta căutam, această reacție inconsistentă și incoerentă. După părerea mea arată deruta în care se află liderii europeni. O derută totală. Nu mai au nicio strategie, nu mai au niciun obiectiv, nu mai au niciun plan. Nu au capacitatea de a crea un plan. Care o fi el, dar care să răspundă, bineînțeles, sfidărilor momentului.”, spune Severin.

