Ion Cristoiu: „În imaginile de pe aeroport cu Nicușor Dan nu se vede în niciun moment grija”

În ediția din 8 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a comentat imaginile apărute din aeroport cu președintele României, Nicușor Dan, afirmând că acestea nu transmit niciun indiciu de responsabilitate sau preocupare. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Cristoiu a susținut că, dincolo de declarații, limbajul nonverbal și atitudinea publică sunt esențiale pentru funcția de șef al statului. În opinia sa, imaginile respective arată o lipsă totală de tensiune, de enervare sau de reacție emoțională, elemente care ar fi normale pentru un lider aflat temporar departe de țară într-un context delicat.

Ion Cristoiu: „Nicușor Dan nu e șeful statului. Din imaginile de pe aeroport nu vei vedea în niciun moment grija, un element fundamental – lipsesc de la job atâta timp. Nu s-a văzut nici măcar enervarea.”

