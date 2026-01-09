Ion Cristoiu: „Nu poți să spui ca președinte că ai fost rupt de comunicarea cu țara timp de 5 ore”

În ediția din 8 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu l-a criticat președintele României, Nicușor Dan, subliniind că nu poți să te rupi de comunicarea cu țara timp de 5 ore. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Cristoiu a afirmat că, analizând comportamentul președintelui din ultimele luni, există semne clare că acesta nu a intrat cu adevărat în logica și responsabilitatea funcției. El a insistat asupra ideii că una dintre trăsăturile fundamentale ale unui șef de stat este grija permanentă față de ceea ce se întâmplă în țară.

Ion Cristoiu: „Până acum, dacă studiem din mai, omul acesta nu și-a intrat în ceea ce credem noi că înseamnă funcția de președinte. Încep să cred că poate noi greșim. Una dintre caracteristicile acestei funcții este grija, preocuparea. În cazul poveștii de la aeroport, avem câteva lucruri care contrastează violent cu conștiința unui om care răspunde de România. Nu poți să spui cu seninătate că tu 5 ore ai fost rupt de comunicarea cu țara. După ce mergeam cu avionul de linie, deschideam telefonul să văd ce s-a întâmplat.”

