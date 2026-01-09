Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Asistăm la o revoluție care pleacă de la Trump. „Trădarea” lui Gorbaciov se aseamănă cu ce face Trump acum”

Dan Dungaciu: „Asistăm la o revoluție care pleacă de la Trump. „Trădarea” lui Gorbaciov se aseamănă cu ce face Trump acum”

Cătălin Costache
09 ian. 2026, 09:00, Marius Tucă Show

În ediția din 6 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul Dan Dungaciu a vorbit despre schimbările majore din ordinea geopolitică mondială, pe care le-a descris drept o adevărată revoluție declanșată de Donald Trump. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dungaciu a comparat actualele negocieri geopolitice cu momentul istoric în care Mihail Gorbaciov a acceptat ieșirea RDG din blocul comunist, sugerând că deciziile luate astăzi vor fi înțelese cu adevărat abia peste decenii. El a afirmat că, dincolo de retorică, marile puteri operează în continuare pe logica sferelor de influență.

Analistul a lansat ipoteza că evenimentele recente ar putea fi interpretate, peste ani, drept „a doua Ialta”, sugerând că negocierile privind Ucraina ar putea consfinți o nouă împărțire strategică a lumii.

Dan Dungaciu:„Suntem într-o revoluție care pleacă de la Trump. Dacă am fi onești, am vedea că nu s-a schimbat mare lucru. «Trădarea» lui Gorbaciov când a luat RDG din lagărul comunist și l-a dat nemților, ce face Trump acum? Negociază Ucraina și o lasă rușilor. Poate că peste 50 de ani o să aflăm că Alaska a fost a doua Ialta. Un fost ministru al Guvernului de la București ne spunea că în 30 de ani o să aflăm ce s-a întâmplat în alegeri și trebuie să avem încredere în instituțiile statului.”

Ediție integrală

