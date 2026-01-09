Adrian Severin: „Băsescu și Iohannis erau criticabili. Nicușor Dan este rizibil”

În ediția din 7 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin a lansat un atac dur la adresa președintelui României, Nicușor Dan, afirmând că actualul șef al statului a depășit zona criticabilului și a intrat într-o zonă „rizibilă” pentru funcția pe care o ocupă. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Severin a comparat actuala situație cu mandatele lui Traian Băsescu și Klaus Iohannis, despre care a spus că, deși controversați, permiteau o critică politică serioasă. În cazul lui Nicușor Dan, fostul ministru a susținut că discursul public a ajuns într-un punct în care reacția nu mai este revolta, ci ironia și ridicolul.

Adrian Severin: „Sper că mulți s-au lepădat de Nicușor Dan, ar fi un semn de sănătate mentală. E ceva îngrozitor, nu mai poți să discuți serios, nu mai poți să critici. Noi l-am criticat pe Băsescu, l-am criticat pe Iohannis. Până și Iohannis era criticabil, aici este ceva rizibil. Puteai să te legi de ceva și să te revolți. Te apucă un râs prostesc. Râdem de noi în ultimă instanță, e vorba de țara asta.”

