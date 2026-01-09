Dan Dungaciu: „America își setează emisfera vestică și apoi se va uita la restul lumii”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu vorbește despre strategia lui Donald Trump referitoare la intervenția din Venezuela, dar și la o eventuală ocupare a Groenlandei. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Analistul Dan Dungaciu afirmă că liderii europeni l-au subestimat pe președintele Donald Trump din cauza stilului său imprevizibil. Acesta susține că strategia americană este clară și că președintele american o continuă cu consecvență.
„Deci lumea nu-i mai crede. Își dau seama: „Stai puțin, că avem o problemă”. Căci Trump e chiar serios. Ei au mers până acum pe ideea asta absolut idiotă, Trump se culcă dimineața, vorbește cu servitorul, își schimbă opinia politică, a doua zi vorbește cu portarul și este iarăși cu alții. Omul e de o coerență infernală. America este extrem de coerentă. America a pornit. Evident că va urma și Groenlanda. N-are cum să nu urmeze, pentru că este absolut logic. Groenlanda este în emisfera vestică. Într-un fel sau altul, toată chițcăiala asta pe care am auzit-o un pic la Bruxelles arată că nici nu știu cum să reacționeze atunci când se va întâmpla. Deci, ei sunt prinși în aceeași disperare de a face federația lor, războiul lor de independență împotriva rușilor și a americanilor. Ei acum înțeleg că ceva s-o fi discutat, pentru că tăcerea Rusiei aprobă situația din Venezuela. Cum au spus, ce lovitură împotriva Rusiei și a Chinei.”
Referitor la intervenția Statelor Unite în Venezuela, dar și la intențiile de ocupare a Groenlandei, Dan Dungaciu face o comparație cu acțiunile unui fost președinte al Statelor Unite, care par să fi inspirat strategia lui Donald Trump.
„Și Corolarul Roosevelt, al lui Teddy Roosevelt din 1904. Corolarul lui Teddy Roosevelt zicea așa, apropo de ce a făcut Donald Trump. Teddy Roosevelt, care a fost președinte în vremea în care s-a construit flota americană și, de fapt, a început imperialismul american. În 1823, Monroe nu putea să apere neapărat America de Sud, că încă nu devenise imperiul puternic. Vine Roosevelt și, ca urmare a unei crize din Venezuela, zice: „Băi, trebuie să facem ceva”. Venezuela, când și-a făcut stat național, și toate statele naționale, au văzut niște europeni și le-au cam luat niște lucruri de pe acolo.
Monroe spunea ca europenii să nu mai vină, iar Roosevelt a zis: „Noi o să eliminăm motivele pentru care europenii ar veni”. De exemplu, un stat din Caraibe nu își putea plăti datoriile, iar europenii au zis: „Noi am plecat, dar plătiți-vă datoriile”. Și au zis: „Bine, vă luăm noi frontiera, punem noi funcționari americani la vamă, colectăm banii și plătim datoriile acelora, ca să nu mai vină europenii”. În Venezuela, la fel. Deci noi intrăm în statele astea, aranjăm problema, ca să eliminăm nevoia imperiilor de a veni, fiindcă aceștia nu se pot gestiona. Exact ce face Trump acum. Roosevelt exact asta a făcut. Intervenții. Unii au numit asta „diplomația dolarului”, alții au numit-o „diplomația bâtei americane”, au intrat în America de Sud să se asigure că nu sunt motive să mai vină europenii peste ei.
Acum e vorba despre China, în primul rând. Pentru că s-a tot spus că rușii nu pot să facă, rușii nu au capabilități să facă. Rușii le vând arme, un S-400, și își mai pun la butonieră. E o chestiune care nu are neapărat legătură cu europenii, are legătură cu China. America își securizează emisfera vestică și după aceea se întoarce să se uite la lume. Dar trebuie să ne așteptăm ca emisfera vestică să fie securizată.”