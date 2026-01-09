Dan Dungaciu: „America își setează emisfera vestică și apoi se va uita la restul lumii”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu vorbește despre strategia lui Donald Trump referitoare la intervenția din Venezuela, dar și la o eventuală ocupare a Groenlandei. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Analistul Dan Dungaciu afirmă că liderii europeni l-au subestimat pe președintele Donald Trump din cauza stilului său imprevizibil. Acesta susține că strategia americană este clară și că președintele american o continuă cu consecvență.

„Deci lumea nu-i mai crede. Își dau seama: „Stai puțin, că avem o problemă”. Căci Trump e chiar serios. Ei au mers până acum pe ideea asta absolut idiotă, Trump se culcă dimineața, vorbește cu servitorul, își schimbă opinia politică, a doua zi vorbește cu portarul și este iarăși cu alții. Omul e de o coerență infernală. America este extrem de coerentă. America a pornit. Evident că va urma și Groenlanda. N-are cum să nu urmeze, pentru că este absolut logic. Groenlanda este în emisfera vestică. Într-un fel sau altul, toată chițcăiala asta pe care am auzit-o un pic la Bruxelles arată că nici nu știu cum să reacționeze atunci când se va întâmpla. Deci, ei sunt prinși în aceeași disperare de a face federația lor, războiul lor de independență împotriva rușilor și a americanilor. Ei acum înțeleg că ceva s-o fi discutat, pentru că tăcerea Rusiei aprobă situația din Venezuela. Cum au spus, ce lovitură împotriva Rusiei și a Chinei.”

Referitor la intervenția Statelor Unite în Venezuela, dar și la intențiile de ocupare a Groenlandei, Dan Dungaciu face o comparație cu acțiunile unui fost președinte al Statelor Unite, care par să fi inspirat strategia lui Donald Trump.