Ion Cristoiu: „Așteptăm ca PROCURORUL general să se ducă la o altă televiziune că să ne lămurească cum au influențat rușii alegerile”

În emisiunea Marius Tucă din 25 septembrie 2025, Ion Cristoiu vorbește despre presupusa lovitură de stat din România și provocările legate de acest subiect. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Publicistul Ion Cristoiu explică că totul pornește de la declarațiile lui Călin Georgescu, care a sugerat că ucrainenii vor să continue războiul, ceea ce a însemnat o tulburare puternică în țară.

„Călin Georgescu se ducea la Anca Alexandrescu seara și acolo spunea ceva, se dă și textul pe care l-a zis Călin Georgescu… Chiar că s-a dus că, de fapt, ucrainenii vor să continue războiul. Mă rog, o teorie, da? Prin această declarație a creat în România o mare tulburare uriașă. Și pe fondul acestei tulburări se organizau demonstrații, da? Dar Potra, cu 21 de oameni, venea în București. Venea în București, potrivit înțelegerii cu Călin Georgescu din priviri, cu explozibilul” , spune Ion Cristoiu.

Publicistul mai subliniază faptul că tot dosarul este plin de presupuneri și că un procuror general a adăugat informații care nu se găsesc în rechizitoriu. În concluzie, Ion Cristoiu afirmă că această poveste a loviturii de stat este construită pe ipoteze și manipulări, iar România este prezentată ca o țară în pragul prăbușirii, pe baza unor dovezi discutabile și a unor conflicte exagerate.