Ion Cristoiu: „Avem o situație extrem de îngrijorătoare inclusiv pentru jurnaliștii români care au aplaudat asasinatul lui Charlie Kirk”

În ediția din 11 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul și publicistul Ion Cristoiu a comentat asasinarea lui Charlie Kirk și reacțiile care au apărut în urma evenimentului, subliniind gravitatea acestuia și implicațiile sale. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

„Asasinatul lui Charlie Kirk nu este un asasinat politic pentru că el nu era politician. E mult mai grav. Influencerul este un jurnalist. Era un jurnalist mai deosebit”, a spus Cristoiu.

El a explicat că situația reprezintă o premieră periculoasă pentru mediul jurnalistic, inclusiv în România.

„În cazul de față avem o premieră, o ciudățenie, dar în același timp și o chestiune foarte îngrijorătoare, inclusiv pentru jurnaliștii noștri, care am văzut că unii au aplaudat această crimă”, a adăugat acesta.

Cristoiu a atras atenția că normalizarea unor asemenea reacții poate avea consecințe grave.

Ediție integrală