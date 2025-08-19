Ion Cristoiu: „Când PUTIN a fost de acord cu garanții de securitate pentru Ucraina, s-a prăbușit toată propaganda”

În ediția din 18 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție o serie de teme legate de manipulările geopolitice, războiul din Ucraina și evoluția situației de securitate europeană. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu a comentat ironia legată de raidurile aeriene și deciziile politice la nivel înalt, amintind cum la Casa Albă s-a aprobat un raid aerian la Kia, un gest cu implicații multiple. De asemenea, jurnalistul a analizat armarea Germaniei și modul în care state europene precum Anglia, Italia și Franța gestionează informația legată de pericolul rusesc.

Publicistul Cristoiu a mai amintit că imediat după un posibil tratat de pace, Rusia ar putea relua atacurile, iar promisiunile de garanție ale Statelor Unite implică intrarea directă a Americii în conflict dacă agresiunile continua.