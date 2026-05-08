Lovitură nouă pentru Keir Starmer: Laburiștii suferă o înfrângere „devastatoare“ la alegerile locale din UK. „Rezultatele sunt dure, nu putem ascunde“

Partidul Laburist condus de Keir Starmer a suferit pierderi importante, potrivit primelor rezultate ale alegerilor locale de vineri din Regatul Unit. Acest lucru demonstrează amploarea nemulțumirii alegătorilor față de primul-ministru britanic și îndoielile tot mai mari cu privire la viitorul acestuia, relatează Reuters.

Conform sursei citate, partidul Laburist a pierdut masiv în zonele care au comunicat primele rezultate, inclusiv în bastioanele sale tradiționale din fostele regiuni industriale din centrul și nordul Angliei, precum și în unele zone din Londra.

Principalul beneficiar a fost partidul populist Reform UK al susținătorului Brexitului Nigel Farage, care a câștigat peste 300 de locuri în consiliile locale din Anglia și ar putea forma principala forță de opoziție în Scoția și Țara Galilor față de Partidul Național Scoțian și Plaid Cymru, care susțin independența.

„Situația s-a dovedit a fi la fel de proastă pe cât se aștepta toată lumea pentru Partidul Laburist, ba chiar mai rea”, a declarat John Curtice, cel mai respectat specialist în sondaje din Marea Britanie.

Reacția lui Starmer

Starmer afirmă că rezultatele sunt „foarte dure” pentru Partidul Laburist, își asumă responsabilitatea și susține că partidul trebuie să „reflecteze și să reacționeze”.

În cadrul unui discurs ținut la biserica metodistă Kingsdown din Ealing, vestul Londrei, el a spus:

„Rezultatele sunt dure, sunt extrem de dure, și nu le putem ascunde. Am pierdut reprezentanți remarcabili ai Partidului Laburist în toată țara; sunt oameni care s-au dedicat atât de mult comunităților lor și partidului nostru. Și asta doare, și așa și trebuie să fie, iar eu îmi asum responsabilitatea.

Când alegătorii ne transmit un astfel de mesaj, trebuie să ne gândim la asta și să reacționăm.Cred că marea majoritate a oamenilor înțelege că țara confruntă cu provocări uriașe. În ultimii ani am trecut printr-o serie de crize economice, iar în prezent ne confruntăm cu o situație internațională extrem de dificilă; ei sunt conștienți de acest lucru. Cu toate acestea, își doresc în continuare o viață mai bună, vor să vadă schimbarea pe care le-am promis-o; știu că statu quo-ul îi dezamăgește și sunt frustrați, pentru că nu simt aceste schimbări.“

Potrivit Reuters, alegerile pentru cele 136 de consilii locale din Anglia, alături de alegerile pentru parlamentele regionale din Scoția și Țara Galilor, reprezintă cel mai important test al opiniei publice înaintea următoarelor alegeri generale, programate pentru anul 2029.

Unii parlamentari laburiști au afirmat că, dacă partidul va înregistra rezultate slabe în Scoția, va pierde puterea în Țara Galilor și nu va reuși să păstreze o mare parte din cele aproximativ 2.500 de locuri din consiliile locale pe care le apără în Anglia, Starmer se va confrunta cu presiuni sporite să demisioneze sau, cel puțin, să stabilească un calendar pentru plecarea sa.

Însă aliații lui Starmer s-au grăbit să-l susțină pe prim-ministru, afirmând că nu este momentul să se ia măsuri împotriva lui.

Ministrul Apărării, John Healey, a declarat că ultimul lucru pe care și-l doresc alegătorii este „haosul potențial generat de o alegere a conducerii”.

„Cred că încă poate să-și îndeplinească promisiunile, încă poate să schimbe situația”, a declarat Healey pentru Times Radio.

Conform primelor rezultate, partidul Reform UK a câștigat 335 de locuri în consiliile locale din Anglia. Partidul Laburist a pierdut 247 de locuri, iar Partidul Conservator a înregistrat o scădere de 127 de locuri.

Majoritatea rezultatelor — inclusiv cele privind alegerile din Scoția și Țara Galilor — urmează să fie anunțate mai târziu, vineri.

Starmer, un fost avocat, a fost ales în 2024 cu una dintre cele mai mari majorități parlamentare din istoria modernă a Marii Britanii, pe baza promisiunii că va aduce stabilitate după ani de haos politic.

Însă mandatul său a fost marcat de numeroase schimbări radicale de politică, de o serie de schimbări frecvente în rândul consilierilor și de numirea lui Peter Mandelson în funcția de ambasador al Marii Britanii în Statele Unite, care a fost demis după nouă luni de la preluarea funcției din cauza legăturilor sale cu Jeffrey Epstein, un infractor sexual condamnat din SUA.

