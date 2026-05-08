Victor Ciutacu cere anchetă, după ce România a pierdut 200 milioane de euro din PNRR sub comitetul Oanei Gheorghiu

Jurnalistul Victor Ciutacu o critică pe Oana Gheorghiu, în contextul apariției informațiilor publice potrivit cărora România ar fi pierdut 200 de milioane de euro din PNRR, ca urmare a creării unei instituții suplimentare pentru monitorizarea reformei companiilor de stat, deși această atribuție era deja acoperită de AMEPIP.

”Atât Comisia Europeană, cât și președintele României au primit continuu date false”

Ciutacu a transmis că 200 de milioane de euro din PNRR nu au fost decontați deoarece Guvernul ar fi creat o structură nouă de supraveghere a companiilor de stat, deși exista deja AMEPIP, ceea ce ar fi generat confuzie și blocaje administrative.

„Spre exemplu, 200 de milioane de euro din PNRR nu s-au aprobat la decontare pentru că Guvernul Bolojan a inventat un organism, condus de vicepremierul Oana Gheorghiu, care să supervizeze restructurarea companiilor de stat. Numai că pentru asta exista deja AMEPIP, altă instituție (între noi fie vorba, blindată cu politruci de la Bihor) pentru care am avut iureș cu birocrații de la Bruxelles. Care s-au prins că-i șmecheresc din hârtii unii de la București. Pentru că, peste așa-zisa instituție apolitică AMEPIP, altă minciună în fapt, au pus capac o altă instituției politică, zisul comitet interministerial”, a transmis jurnalistul.

Jurnalistul a afirmat că instituțiile românești ar fi transmis date eronate către Comisia Europeană și Președintele României, ceea ce ar fi dus la pierderea fondurilor și ar ridica, în opinia lui, probleme serioase legate de funcționarea și securitatea statului.

”Iar oamenii de la Comisia Europeană au pus asta pe hârtie ca justificare a refuzului perfect justificat de a ne trimite 200 de milioane de euro. Asta ca să știm și noi cât ne-a costat doar una dintre fanteziile manageriale ale dăruitoarei de viață. Ca de obicei, s-a raportat mincinos că se face. Atât Comisia Europeană, cât și președintele României au primit continuu date false. Stare de fapt care mie mi se pare de resortul celor care se ocupă de siguranța națională…”, a spus Victor Ciutacu.

